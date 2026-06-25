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    • Allanamiento de Cibercrimen en Pergamino: un detenido por producir material de abuso sexual infantil

    Una investigación de Cibercrimen Pergamino y la Fiscalía 3 permitió detener a un hombre de 40 años acusado de producir material de abuso sexual infantil.

    25 de junio de 2026 - 20:00
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    La investigación por producción de material de abuso sexual infantil (MASI) derivó este jueves en un allanamiento en el barrio Vicente López de Pergamino, donde efectivos del Departamento de Cibercrimen, junto a la Policía Federal y bajo las directivas de la Fiscalía 3, detuvieron a un hombre de 40 años y secuestraron una importante cantidad de pruebas que lo comprometerían con los delitos investigados.

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    El sujeto fue condenado por abuso sexual y gozaba del beneficio de arresto domiciliario mientras dilataba la posibilidad que quede firme el cumplimiento de la pena en una cárcel provincial.

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    Investigación por MASI

    El procedimiento fue encabezado por el Departamento de Cibercrimen de Pergamino, a cargo de José María Cifuentes, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, cuyo titular es el fiscal Nelson Mastorchio.

    La causa se inició a partir de una investigación destinada a combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la producción de material de abuso sexual infantil. Durante varias semanas, los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia criminal, seguimiento digital y análisis de información tecnológica que permitieron individualizar al principal sospechoso y establecer el domicilio donde residía.

    Con las evidencias reunidas durante esa etapa, el juez de Garantías N° 1 de Pergamino, César Solazzi, autorizó la orden de allanamiento y detención sobre la vivienda ubicada en el barrio Vicente López.

    Allanamiento en Pergamino

    Durante el operativo participaron efectivos del Departamento de Cibercrimen y de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino de la Policía Federal Argentina.

    Al ingresar al inmueble, los investigadores concretaron la detención del imputado sin que se registraran incidentes. Posteriormente realizaron una minuciosa requisa en la vivienda, donde encontraron una importante cantidad de material considerado de interés para la causa.

    Entre los elementos secuestrados había numerosas fotografías impresas, negativos fotográficos tradicionales y otros soportes que serán sometidos a pericias especializadas para determinar su contenido y su eventual relación con los hechos investigados.

    Pruebas secuestradas

    De acuerdo con las primeras evaluaciones efectuadas por los investigadores, parte del material hallado exhibiría escenas explícitas de abuso sexual infantil en las que aparecería el propio detenido junto a las presuntas víctimas menores de edad.

    Para los responsables de la investigación, este hallazgo constituye un elemento de significativa relevancia porque fortalecería la hipótesis de que el imputado no solamente poseía el material, sino que además habría participado directamente en su producción.

    Los investigadores también consideran que las evidencias permitirán profundizar la pesquisa para establecer la identidad de las víctimas, determinar las circunstancias en que fueron obtenidas las imágenes y verificar si existieron otros hechos delictivos vinculados con la explotación sexual de menores.

    Fiscalía continúa investigación

    Además de la acusación por producción de material de abuso sexual infantil, la investigación contempla la presunta explotación económica de la prostitución de personas menores de edad, una figura penal que también forma parte de la imputación provisoria.

    El detenido permanece alojado en dependencias de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, a disposición de la Justicia, mientras se aguarda su declaración indagatoria ante el fiscal Nelson Mastorchio.

    La Fiscalía continuará con el análisis del abundante material secuestrado, cuyos resultados podrían ampliar el alcance de la investigación e incorporar nuevas evidencias a la causa penal.

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