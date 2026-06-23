Aumenta el boleto de colectivo en San Nicolás: desde julio costará $1.935 la tarifa plana

Luego de que la empresa Vercelli Hermanos se presentara la semana pasada ante el Honorable Concejo Deliberante con un pedido de actualización tarifaria, la solicitud fue analizada durante la última sesión ordinaria y finalmente se aprobó una nueva escala de tarifas para el transporte público de pasajeros en San Nicolás.

El Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó una nueva actualización en la tarifa del transporte público de pasajeros. A partir del 1 de julio, el boleto plano tendrá un valor de $1.935, tras el pedido presentado por la empresa Vercelli Hermanos para recomponer costos operativos del servicio urbano.

San Nicolás: Jornada gratuita de vacunación y asesoramiento de PAMI y ANSES en Barrio Mitre y Alto Verde

La actualización tarifaria impacta en todos los recorridos urbanos y suburbanos del servicio que opera en la ciudad, con incrementos que también alcanzan al boleto escolar y los trayectos interurbanos hacia localidades cercanas.

Con la nueva resolución, el boleto plano pasa a costar $1.935, mientras que el boleto escolar se ubica en torno a los $774. En tanto, los recorridos hacia La Emilia, Conesa, Erézcano y Campos Salles también registran aumentos, con valores que superan los $2.000 y llegan hasta más de $3.100 según la distancia.

La empresa Vercelli Hermanos había solicitado una actualización mayor, argumentando el incremento sostenido de los costos operativos del servicio. El valor aprobado finalmente quedó por debajo del pedido original, pero marca una nueva suba en el sistema de transporte local.

El reclamo de la empresa y el impacto en el sistema tarifario

Según los estudios presentados por la compañía ante el Concejo Deliberante, la tarifa plana debería ubicarse en torno a los $2.659,93 para cubrir plenamente los costos del servicio. Sin embargo, la actualización aprobada quedó por debajo de esa cifra, aunque más cercana a los valores reclamados en la última audiencia.

El debate sobre el costo del boleto vuelve a poner en discusión el equilibrio entre la sustentabilidad del sistema de transporte y el impacto en el bolsillo de los usuarios.

Colectivo vs. alternativas de movilidad: crece la competencia

En paralelo a los aumentos, cada vez más usuarios analizan otras formas de traslado dentro de la ciudad. Opciones como Uber, remises compartidos, Uber Moto o incluso la compra de motos y bicicletas en cuotas comienzan a ganar terreno frente al transporte público tradicional.

El fenómeno refleja un cambio de hábitos de movilidad, donde la comodidad, el tiempo de viaje y la relación costo-beneficio se vuelven factores determinantes al momento de elegir cómo moverse en la ciudad.