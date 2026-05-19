San Nicolás: Zaidman defendió la ESI y el aborto legal ante críticas del Obispo Hugo Santiago

En su homilía del domingo sobre “La Ascensión del Señor” -publicada por este medio- el Obispo de la Diócesis de San Nicolás Hugo Santiago se refirió negativamente a problemáticas como el aborto.

Aborto legal, Educación Sexual Integral y perspectiva de género fueron los ejes de la respuesta de Inés Zaidman a las declaraciones del Obispo Hugo Santiago. La referente de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de San Nicolás sostuvo que los derechos conquistados no deben retroceder y cuestionó los conceptos expresados en la homilía del domingo.

San Nicolás: Investigan la muerte de un bebé tras ingresar con un golpe en la cabeza al Hospital San Felipe

Pergamino: La Nueva Perla alertó por la grave situación del transporte público de pasajeros

Durante su homilía del domingo sobre “La Ascensión del Señor”, el Obispo de San Nicolás, Hugo Santiago, planteó críticas al aborto, la eutanasia y lo que definió como “ideología de género”. También expresó cuestionamientos sobre los contenidos que se enseñan en las escuelas en el marco de la Educación Sexual Integral (ESI).

En su mensaje, el prelado señaló que estas prácticas y enfoques podrían afectar la construcción social y advirtió sobre lo que consideró una imposición ideológica en el ámbito educativo.

Las declaraciones generaron repercusiones en distintos sectores de la comunidad, entre ellos organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y las diversidades.

Inés Zaidman defendió la ley de aborto legal y la ESI

En diálogo con medios locales, Inés Zaidman, referente de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de San Nicolás, respondió que la legalización del aborto permitió evitar muertes por prácticas inseguras.

“Cientos de miles de mujeres morían por abortos mal practicados. Hoy existe una ley para que sean gratuitos, voluntarios y seguros”, afirmó.

También destacó los avances logrados con la Educación Sexual Integral, especialmente en la detección y prevención de abusos en niñas, niños y adolescentes. En ese marco, remarcó la consigna “Niñas, no madres”, al considerar que el Estado debe proteger a las menores frente a situaciones de violencia y vulnerabilidad.

Perspectiva de género y derechos conquistados

Zaidman aseguró que las conquistas obtenidas en materia de derechos fueron resultado de años de movilización social y sostuvo que no deben producirse retrocesos.

Según explicó, la capacitación con perspectiva de género es fundamental en organismos públicos, el Poder Judicial y áreas de asistencia para garantizar una atención adecuada y evitar prácticas discriminatorias.

Además, señaló que el término correcto es “perspectiva de género” y no “ideología de género”, ya que se trata de una herramienta para comprender distintas realidades y garantizar el respeto de todas las personas.

Finalmente, expresó su deseo de que la Iglesia revise posiciones que, según consideró, generan preocupación y malestar incluso entre fieles católicos.