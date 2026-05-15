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    • San Nicolás: Investigan la muerte de un bebé tras ingresar con un golpe en la cabeza al Hospital San Felipe

    El niño fue trasladado de urgencia la noche del miércoles en San Nicolás. La Justicia busca determinar cómo se produjo la lesión que derivó en su fallecimiento.

    15 de mayo de 2026 - 13:20
    Un bebé de 6 meses falleció este jueves por la mañana en el Hospital San Felipe, luego de haber sido ingresado durante la noche anterior con un fuerte traumatismo en la cabeza.

    Un bebé de 6 meses falleció este jueves por la mañana en el Hospital San Felipe, luego de haber sido ingresado durante la noche anterior con un fuerte traumatismo en la cabeza.

    El Informante

    La Justicia de San Nicolás investiga la muerte de un bebé de seis meses que ingresó al Hospital San Felipe con un severo traumatismo en la cabeza. El niño había sido llevado al centro de salud el miércoles por la noche y falleció horas después, pese a los esfuerzos del equipo médico por estabilizarlo.

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    La investigación por la muerte del bebé en San Nicolás

    El caso conmociona a la comunidad nicoleña y se encuentra bajo análisis judicial. De acuerdo con la información oficial, el menor fue ingresado al Hospital San Felipe cerca de las 22:00 del miércoles con lesiones de gravedad en la zona craneal.

    Según la versión brindada en un primer momento, el bebé habría sufrido una caída desde una cama. Sin embargo, debido a la magnitud de las lesiones y al posterior desenlace fatal, las autoridades decidieron iniciar una investigación para esclarecer con exactitud qué ocurrió.

    A pesar de la rápida intervención del personal médico del nosocomio provincial, el niño falleció durante la madrugada del jueves.

    Qué informó el Hospital San Felipe sobre el fallecimiento

    En el parte médico preliminar se indicó que la causa inmediata de muerte fue un “paro cardiorrespiratorio”. No obstante, esa definición clínica no determina el origen del traumatismo ni las circunstancias previas que desencadenaron el cuadro.

    Por ese motivo, la Justicia ordenó una serie de pericias para establecer si las lesiones son compatibles con la explicación inicial y para reconstruir los momentos previos al ingreso del bebé al hospital.

    El trabajo de los especialistas será clave para determinar la mecánica del hecho y aportar elementos objetivos a la causa.

    Interviene la UFI N°14 y Policía Científica

    La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 del Departamento Judicial San Nicolás, que ya dispuso la actuación de Policía Científica.

    Los peritos analizarán la documentación médica, las lesiones constatadas y otros elementos de interés para esclarecer el caso. Además, podrían tomarse testimonios a familiares y personas del entorno del niño para completar la reconstrucción de lo sucedido.

    Por el momento, no se informó sobre imputaciones ni medidas restrictivas, ya que la causa se encuentra en una etapa inicial de recolección de pruebas.

    El avance de las pericias y los resultados de los estudios forenses serán determinantes para establecer las causas concretas de la muerte del bebé y definir los próximos pasos de la investigación judicial.

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