viernes 30 de enero de 2026
    • San Nicolás: Estatales convocan a un paro general el 11 de febrero contra la reforma laboral

    ATE San Nicolás y gremios estatales anunciaron una huelga nacional con movilización el día que el Senado trataría la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

    30 de enero de 2026 - 08:17
    Desde ATE San Nicolás indicaron que las precisiones a nivel provincial se conocerán el 6 de febrero, tras un encuentro de la CTA que se realizará en Avellaneda.

    Desde ATE San Nicolás indicaron que las precisiones a nivel provincial se conocerán el 6 de febrero, tras un encuentro de la CTA que se realizará en Avellaneda.

    La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Nicolás y otros gremios del sector público resolvieron convocar a un paro general para el 11 de febrero, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. La medida incluirá movilizaciones y acciones en todo el país.

    Paro general de estatales contra la reforma laboral

    La huelga fue anunciada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que resolvió avanzar con una medida de fuerza nacional para expresar el rechazo al proyecto oficial. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “ir al paro el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario”, aunque advirtió que no puede tratarse de una acción aislada.

    Definiciones de ATE en la provincia y movilizaciones

    Desde ATE San Nicolás indicaron que las precisiones a nivel provincial se conocerán el 6 de febrero, tras un encuentro de la CTA que se realizará en Avellaneda. “Todo indica que seremos parte de esa medida de fuerza, con movilización”, expresó la referente gremial María Eugenia Bravo. Además, Aguiar planteó la posibilidad de protestas en provincias gobernadas por mandatarios que respalden la iniciativa del Ejecutivo.

    Reforma laboral y su impacto en el empleo público

    Desde el gremio señalaron que la reforma afectaría también al sector público, ya que numerosos organismos se rigen total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo que el proyecto busca modificar. Entre ellos mencionaron PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, DGI, Aduana, el Hospital Garrahan y empresas estatales. También denunciaron cambios en la figura del monotributo que, según afirman, profundizarían la precarización laboral.

