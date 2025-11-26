San Nicolás: en el Concejo Deliberante definen la ordenanza fiscal y tarifaria 2026

Este jueves se llevará cabo en el Concejo Deliberante la asamblea de concejales y mayores contribuyentes para dar tratamiento a la ordenanza fiscal y tarifaria que regirá el año próximo. Google

El Concejo Deliberante de San Nicolás lleva adelante la asamblea de concejales y mayores contribuyentes para tratar la ordenanza fiscal y tarifaria que regirá el año próximo. La instancia, prevista en la Ley Orgánica de las Municipalidades, definirá la actualización de tasas y derechos y abrirá el cierre legislativo del año.

Actualización de tasas para sostener servicios y obras La ordenanza en debate contempla una actualización general de tasas y derechos municipales. Según el proyecto ingresado por el Departamento Ejecutivo Munipal, la medida busca garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y sostener un esquema de inversión que permita avanzar con obras prioritarias. El objetivo oficial es que el ajuste tenga un impacto mínimo sobre los contribuyentes.

Marco legal de la asamblea prevista por la LOM La asamblea de concejales y mayores contribuyentes se realiza en cumplimiento de los artículos 98 y 99 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que exige este procedimiento para modificar o aprobar ordenanzas fiscales y tarifarias. La instancia es considerada clave porque habilita la vigencia de la normativa tributaria durante el próximo ejercicio.

El presupuesto 2026 se tratará tras la asamblea Una vez finalizada la asamblea, el Concejo Deliberante llevará adelante la última sesión ordinaria del año, donde está previsto el tratamiento del presupuesto municipal 2026. El Ejecutivo estimó gastos por alrededor de 130 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad se destinará a obras públicas, según los lineamientos presentados.

