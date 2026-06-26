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    • La SSN habilitó la comercialización de seguros de salud con cobertura prestacional

    La medida amplía las opciones de acceso a la salud y promueve la innovación en el mercado asegurador.

    26 de junio de 2026 - 12:58
    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dio un paso relevante en el proceso de modernización del mercado asegurador al habilitar la&nbsp;comercialización de&nbsp;seguros de salud con cobertura prestacional, una modalidad que hasta ahora estaba expresamente restringida por la normativa vigente.

    La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dio un paso relevante en el proceso de modernización del mercado asegurador al habilitar la comercialización de seguros de salud con cobertura prestacional, una modalidad que hasta ahora estaba expresamente restringida por la normativa vigente.

    PANORAMA ASEGURADOR.

    Mediante la Resolución N° 258/2026, publicada el 22 de junio de 2026, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) eliminó la restricción que impedía a las aseguradoras comercializar seguros de salud bajo modalidad prestacional, en una decisión que amplía el horizonte regulatorio del sector y abre nuevas vías de acceso a la salud para la población.

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    Más alternativas para la comunidad

    La incorporación de los seguros prestacionales suma nuevas opciones de cobertura, que conviven y se complementan con el sistema de salud tradicional, ampliando así las alternativas disponibles para que cada persona pueda elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

    Competencia e innovación al servicio de los asegurados

    La llegada de un nuevo actor al ecosistema de la salud impulsa la competencia, favorece la mejora continua de los servicios y promueve el desarrollo de productos innovadores, adaptados a las necesidades actuales de la población.

    Resguardos para proteger a los asegurados

    La resolución incorpora garantías concretas para la protección de los asegurados: las entidades deberán asegurar la continuidad de los tratamientos en curso y garantizar que cualquier modificación en la red de prestadores no afecte la cobertura ni el acceso a las prestaciones contratadas.

    Esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización regulatoria impulsado por la SSN, orientado a consolidar un mercado más dinámico, competitivo y centrado en las necesidades de los asegurados.

    Fuente: Argentina.gob.ar.

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