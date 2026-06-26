La SSN habilitó la comercialización de seguros de salud con cobertura prestacional

Mediante la Resolución N° 258/2026, publicada el 22 de junio de 2026, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) eliminó la restricción que impedía a las aseguradoras comercializar seguros de salud bajo modalidad prestacional, en una decisión que amplía el horizonte regulatorio del sector y abre nuevas vías de acceso a la salud para la población.
Más alternativas para la comunidad
La incorporación de los seguros prestacionales suma nuevas opciones de cobertura, que conviven y se complementan con el sistema de salud tradicional, ampliando así las alternativas disponibles para que cada persona pueda elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.
Competencia e innovación al servicio de los asegurados
La llegada de un nuevo actor al ecosistema de la salud impulsa la competencia, favorece la mejora continua de los servicios y promueve el desarrollo de productos innovadores, adaptados a las necesidades actuales de la población.
Resguardos para proteger a los asegurados
La resolución incorpora garantías concretas para la protección de los asegurados: las entidades deberán asegurar la continuidad de los tratamientos en curso y garantizar que cualquier modificación en la red de prestadores no afecte la cobertura ni el acceso a las prestaciones contratadas.
Esta iniciativa se enmarca en el proceso de modernización regulatoria impulsado por la SSN, orientado a consolidar un mercado más dinámico, competitivo y centrado en las necesidades de los asegurados.
Fuente: Argentina.gob.ar.