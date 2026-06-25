Alfonso Domenech será declarado Deportista Sobresaliente de Pergamino

El piloto pergaminense Alfonso Domenech recibirá un importante reconocimiento por parte del Concejo Deliberante , que lo distinguirá como Deportista Sobresaliente del Partido de Pergamino, en el marco de la Resolución Nº 3343/24. El acto se realizará el próximo martes 30 a las 16:30, en una sesión especial que tendrá lugar en el primer piso del Palacio Municipal. La distinción busca poner en valor su destacada trayectoria dentro del automovilismo argentino .

Desde el cuerpo legislativo local destacaron que el reconocimiento no solo responde a sus resultados deportivos, sino también al esfuerzo, la constancia y el compromiso que lo han convertido en uno de los máximos referentes del deporte motor pergaminense.

Nacido el 27 de marzo de 1993, “Alfon” comenzó su camino a los 10 años en el karting. Sobresalió en la categoría Pro Kart de la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (Fedenor), en la que logró múltiples campeonatos. Ese recorrido lo impulsó hacia el Turismo Nacional , debutando en la Clase 2 en 2013.

En 2016 , logró uno de los hitos más importantes de su carrera al consagrarse campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional, una conquista singular ya que obtuvo el título sin ganar ninguna final, destacando por su regularidad a lo largo de la temporada, al mando de un Renault Clio atendido por el equipo Saturni Racing .

Un año más tarde, en 2017, dio el salto a la Clase 3 del TN, divisional en la que se consolidó con el paso de las temporadas y donde actualmente continúa siendo uno de los principales protagonistas. Su crecimiento deportivo también lo llevó a competir en el TC Mouras (desde 2021), TC Pista (debutó en 2023) y finalmente a concretar su debut en el Turismo Carretera en 2025, la categoría más importante del automovilismo argentino, tras consagrarse campeón de la Clase 3 del TN en 2024.

Campeón 2024 y referente del TN

El principal logro de su carrera llegó en 2024, cuando se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional en Trelew al mando de un Volkswagen Virtus del equipo de Iván Saturni, coronando una temporada de alto nivel que lo posicionó definitivamente entre los mejores pilotos del país. Ese título le permitió acceder al Turismo Carretera, categoría en la que compitió durante 2025 (debutó con un Toyota Camry del Rus Med Team), devolviendo a Pergamino presencia en la máxima divisional del automovilismo argentino luego de 18 años.

A lo largo de su trayectoria en la Clase 3 del TN, el pergaminense acumula seis victorias en finales, tres de ellas con su actual VW Virtus ( en Trelew en 2024 y en Paraná en 2025 y 2026), consolidándose como uno de los pilotos más competitivos de la categoría.

Presente competitivo y vigencia

En la temporada 2026, el pergaminense tomó la decisión de enfocarse en el Turismo Nacional, dejando de lado su participación en el Turismo Carretera para concentrarse en la Clase 3. Actualmente, se ubica en el sexto puesto del campeonato, con la ilusión intacta de volver a pelear por el título que ya obtuvo en 2024. Arrancó el año con un triunfo en Paraná y luego de tres abandonos volvió al podio en la quinta fecha (finalizó segundo en La Plata).

En una reciente entrevista con LA OPINION Play, Domenech expresó su entusiasmo por el presente competitivo: “Nos ilusionamos con volver a pelear el campeonato”, afirmó tras subir al podio en La Plata, resultado que lo devolvió a los primeros planos de la principal categoría del TN.

Domenech 2

Un referente de Pergamino

Con esta distinción, el Concejo Deliberante busca reconocer no solo los logros deportivos de Alfonso Domenech, sino también su trayectoria sostenida, su profesionalismo y el impacto de su carrera en el automovilismo nacional. De esta manera, Pergamino homenajeará a uno de sus deportistas más destacados, que continúa llevando el nombre de la ciudad a lo más alto del deporte motor argentino.

Con 33 años, Alfonso Domenech se consolidó como el máximo exponente del automovilismo de Pergamino a nivel nacional en los últimos años. Su trayectoria combina títulos, ascensos de categoría y participación en las principales divisionales del país.

Su carrera no solo se destaca por los logros deportivos, sino también por la constancia en el tiempo, la capacidad de adaptación a diferentes equipos y la regularidad que lo llevó a competir durante más de una década en autódromos de todo el país. En la actualidad, su nombre está asociado a sus condiciones como piloto, sus valores y a la presencia sostenida de Pergamino en categorías nacionales.