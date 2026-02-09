lunes 09 de febrero de 2026
    • San Nicolás: Colón y Aguiar ya funcionan en doble mano y rige la prohibición de estacionamiento

    Comenzó a funcionar el nuevo ordenamiento vial en diez cuadras clave, con doble circulación y cambios que impactan en el tránsito urbano en San Nicolás.

    9 de febrero de 2026 - 13:30
    Ya está en funcionamiento la ahora llamada Avenida del Río, cuyas calles Colón y Aguiar pasaron a ser doble mano, no permitiendo el estacionamiento en toda la traza que va desde León Guruciaga hasta Falcón.&nbsp;

    El Informante

    Desde la medianoche de este domingo comenzó a regir un nuevo esquema de circulación en calle Colón y su continuidad por Aguiar, en el tramo comprendido entre avenida Falcón y León Guruciaga, con cambios que modifican de manera significativa el tránsito en una zona estratégica de la ciudad de San Nicolás.

    Doble mano en un tramo clave de la ciudad

    A partir de la implementación del nuevo ordenamiento, las diez cuadras comprendidas entre avenida Falcón y León Guruciaga pasaron a funcionar con doble sentido de circulación. La medida apunta a mejorar la fluidez vehicular y ordenar el tránsito en un sector que concentra un alto caudal de circulación diaria.

    La modificación representa un cambio importante para conductores habituales y vecinos de la zona, que deberán adaptarse a la nueva dinámica vial establecida por el municipio.

    Prohibición total de estacionamiento

    Junto con la doble mano, quedó establecida la prohibición total de estacionamiento sobre uno de los laterales, particularmente en el sector lindero a la Plaza de los Inmigrantes. El objetivo es evitar obstrucciones, mejorar la visibilidad y garantizar una circulación más segura tanto para vehículos como para peatones.

    Durante el sábado previo a la puesta en marcha, inspectores municipales recorrieron el área para informar a automovilistas y residentes, buscando facilitar la transición y prevenir infracciones durante los primeros días de vigencia.

    El proyecto Avenida del Río como eje del cambio

    Estas modificaciones forman parte del proyecto Avenida del Río, una iniciativa urbana que busca consolidar un corredor continuo que vincule la Costanera Alta, el Paseo Costanero, el Parque San Martín y el Parque del Acuerdo.

    Desde el Municipio señalaron que el objetivo central es fortalecer la conectividad, optimizar la circulación y reforzar el vínculo de la ciudad con la zona ribereña, promoviendo una planificación urbana más integrada y funcional.

    Embed - radionet.elinformante on Instagram: "[ AVENIDA DEL RIO ] CON PRESENCIA DE INSPECTORES MUNICIPALES, YA FUNCIONA LA DOBLE MANO EN COLÓN Y AGUIAR DESDE FALCÓN HASTA LAVALLE / LEÓN GURUCIAGA En este sector no estará permitido estacionar sobre el cordón y la velocidad máxima será de 30 km/h, ya que se trata de una zona calma. Una vez finalizadas las obras, previstas para el mes de mayo, la avenida continuará su extensión hasta el Parque del Acuerdo, conformando un extenso paseo costero que llegará hasta Arroyo del Medio. En relación a la vinculación con el Paseo Costanero, quienes circulen de norte a sur podrán continuar por la Avenida del Río a través de la subida de León Guruciaga, tomando calle Aguiar. En sentido contrario, de sur a norte, el recorrido se realizará mediante la bajada de Lavalle y la continuidad por Juan Manuel de Rosas."
    View this post on Instagram

