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    • San Nicolás: Caída de matrícula en escuelas públicas, bajó 3% en 2026

    La inscripción en niveles inicial, primario y secundario volvió a caer en San Nicolás. La baja natalidad impacta en el sistema educativo.

    7 de abril de 2026 - 08:45
    La baja en los nacimientos empieza a reflejarse con fuerza en las aulas, donde cada año se registra una menor cantidad de estudiantes inscriptos.

    La baja en los nacimientos empieza a reflejarse con fuerza en las aulas, donde cada año se registra una menor cantidad de estudiantes inscriptos.

    Google-ilustrativa

    La matrícula en escuelas de gestión pública de San Nicolás registró en 2026 una caída interanual del 3%, en línea con una tendencia sostenida vinculada al descenso de la natalidad. Los datos reflejan una disminución progresiva de alumnos en todos los niveles educativos y anticipan desafíos para la planificación del sistema.

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    Menos alumnos en todos los niveles educativos en San Nicolás

    De acuerdo a registros oficiales, en 2026 se inscribieron 19.096 estudiantes en establecimientos públicos de nivel inicial, primario y secundario, frente a los 19.656 anotados en 2025. La caída se verifica en todos los niveles: en inicial hubo 3.554 alumnos (contra 3.656 el año pasado), en primaria 8.947 (frente a 9.235) y en secundaria 6.565 (contra 6.798).

    Este retroceso responde a una tendencia demográfica que se mantiene desde hace años. La menor cantidad de nacimientos impacta directamente en la cantidad de niños y niñas que ingresan al sistema educativo, generando una reducción progresiva de la matrícula.

    El impacto de la baja natalidad en el sistema educativo

    El fenómeno no es exclusivo de San Nicolás, sino que se replica a nivel nacional. Informes recientes advierten que la caída en la matrícula, especialmente en las edades más tempranas, comprometerá la cantidad total de estudiantes en los próximos años.

    En ese sentido, proyecciones indican que la matrícula del nivel primario en Argentina podría disminuir hasta un 27% hacia 2030. En la provincia de Buenos Aires, la baja sería aún más pronunciada en términos absolutos, con una reducción superior al 30%.

    En el plano local, los datos históricos reflejan la magnitud del fenómeno: entre 2010 y 2025, la matrícula total en San Nicolás cayó un 30,5%, en paralelo con una disminución del 39,6% en la tasa de natalidad.

    Desafíos y posibles cambios en la organización escolar

    La reducción sostenida de alumnos plantea nuevos desafíos para el sistema educativo, especialmente en lo que respecta a la planificación de recursos y la organización institucional. Entre las alternativas que se analizan aparecen la reorganización de secciones con baja matrícula y la posible reconfiguración de escuelas.

    También se evalúa la reasignación de docentes hacia tareas complementarias como tutorías o esquemas de trabajo compartido. A su vez, se impulsa la extensión de la jornada escolar y el fortalecimiento de propuestas educativas no académicas.

    En este contexto, la evolución demográfica se convierte en un factor clave para definir el futuro del sistema educativo, que deberá adaptarse a una realidad con menos alumnos pero con nuevas demandas pedagógicas y sociales.

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