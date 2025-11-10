El histórico Teatro San Martín, más cerca de recuperar su esplendor

En el marco de las obras que se llevan adelante en el Teatro San Martín de Pergamino, y que forman parte de las últimas etapas del ambicioso proyecto de puesta en valor que viene ejecutando la Municipalidad de Pergamino, continúa el avance sostenido en las tareas planificadas para revitalizar uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad.

Obras en ejecución en estos días Durante estos días, uno de los frentes de obra más visibles es la instalación de las nuevas butacas en la sala principal. Se trata de un equipamiento de última generación que renovará por completo la experiencia del público, garantizando mayor comodidad, ergonomía y seguridad. El diseño de la sala se ha trabajado cuidadosamente para optimizar la visibilidad y la acústica, aspectos fundamentales que permitirán disfrutar espectáculos con estándares de calidad superiores.

Cada vez falta menos para la reapertura del Teatro San Martín de Pergamino (2) Teatro San Martín, ícono en Pergamino y la región Las mejoras no solo responden a criterios estéticos, sino también a necesidades técnicas y de seguridad que acompañan el crecimiento de la actividad artística local y nacional. En este sentido, la intervención incluye la modernización integral del sistema eléctrico, de iluminación y de climatización, así como mejoras en los accesos y en la circulación interna del edificio, asegurando una sala inclusiva y preparada para recibir a artistas, compañías y espectadores con plena accesibilidad.

De esta forma, y tomando como referencia la marcada diferencia entre el antes y el después, el Teatro San Martín se consolidará como un verdadero ícono cultural para Pergamino y la región. La renovación permitirá ampliar la agenda artística, ofrecer espectáculos de mayor escala y fortalecer el rol del teatro como espacio de encuentro comunitario y de promoción de las expresiones culturales locales.

Etapa final de las obras financiadas por la Municipalidad de Pergamino Cuando las obras finalicen, el emblemático edificio no solo recuperará el valor arquitectónico que lo distingue, sino que además se proyectará hacia el futuro con una infraestructura moderna, pensada para acompañar el crecimiento de la cultura pergaminense y enriquecer la vida cultural de toda la comunidad.

