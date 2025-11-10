INTA San Pedro presenta libro que analiza 60 años de registros agroclimáticos

El libro es el resultado de seis décadas de observaciones ininterrumpidas realizadas por el Observatorio Agrometeorológico del INTA San Pedro notisanpedro.info

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro del INTA presentará este jueves 13 el libro “60 años de registros agroclimáticos en la EEA San Pedro (1965–2024): datos y tendencias”. La obra sistematiza datos meteorológicos históricos y ofrece herramientas clave para la planificación productiva en la región.

Historia y relevancia del Observatorio Agrometeorológico El libro es el resultado de seis décadas de observaciones ininterrumpidas realizadas por el Observatorio Agrometeorológico del INTA San Pedro. A través de registros sobre temperatura, precipitaciones, heladas, humedad, radiación solar, viento y evaporación, la publicación permite analizar cómo ha evolucionado el clima regional y sus impactos en la agricultura.

Datos y tendencias climáticas para la región El principal foco del análisis se centra en las tendencias detectadas a lo largo de los años. Los registros históricos revelan variaciones en las temperaturas promedio y patrones de precipitación, información clave para que productores y técnicos adapten sus estrategias de cultivo frente a los cambios climáticos observados.

Accesibilidad y aplicaciones prácticas del libro La obra está pensada para productores, docentes, técnicos y público en general. Incluye gráficos y tablas con acceso interactivo que facilitan la exploración de los datos históricos de manera dinámica. Durante la presentación, se explicará la metodología de recopilación y se discutirán conclusiones orientadas a la adaptación productiva frente a variaciones climáticas.

La presentación se realizará el jueves 13 a las 19 horas en el Bar Butti, con entrada libre y gratuita. Los autores del libro son María Rosa Delprino y Franco Lázzari, con el aporte de Mariana Piola y Maximiliano Aballay, quienes rescatan también la historia del observatorio y el trabajo colectivo de quienes sostuvieron estos registros a lo largo de los años.

