lunes 10 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • INTA San Pedro presenta libro que analiza 60 años de registros agroclimáticos

    La EEA San Pedro lanza un libro que compila seis décadas de datos meteorológicos para orientar la producción agrícola regional.

    10 de noviembre de 2025 - 13:17
    El libro es el resultado de seis décadas de observaciones ininterrumpidas realizadas por el Observatorio Agrometeorológico del INTA San Pedro

    El libro es el resultado de seis décadas de observaciones ininterrumpidas realizadas por el Observatorio Agrometeorológico del INTA San Pedro

    notisanpedro.info
    inta san pedro 1
    inta san pedro

    La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro del INTA presentará este jueves 13 el libro “60 años de registros agroclimáticos en la EEA San Pedro (1965–2024): datos y tendencias”. La obra sistematiza datos meteorológicos históricos y ofrece herramientas clave para la planificación productiva en la región.

    Lee además
    El proyecto radical destaca observaciones recientes del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre CECAITRA, entidad que opera el sistema de fotomultas en San Pedro y otros municipios.

    San Pedro: Concejales radicales piden evaluar la rescisión del contrato de fotomultas con CECAITRA
    Silvia Garzón, vocera de CICOP, explicó que el Ejecutivo Municipal no cumplió con los retroactivos adeudados correspondientes

    San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

    Historia y relevancia del Observatorio Agrometeorológico

    El libro es el resultado de seis décadas de observaciones ininterrumpidas realizadas por el Observatorio Agrometeorológico del INTA San Pedro. A través de registros sobre temperatura, precipitaciones, heladas, humedad, radiación solar, viento y evaporación, la publicación permite analizar cómo ha evolucionado el clima regional y sus impactos en la agricultura.

    Datos y tendencias climáticas para la región

    El principal foco del análisis se centra en las tendencias detectadas a lo largo de los años. Los registros históricos revelan variaciones en las temperaturas promedio y patrones de precipitación, información clave para que productores y técnicos adapten sus estrategias de cultivo frente a los cambios climáticos observados.

    Accesibilidad y aplicaciones prácticas del libro

    La obra está pensada para productores, docentes, técnicos y público en general. Incluye gráficos y tablas con acceso interactivo que facilitan la exploración de los datos históricos de manera dinámica. Durante la presentación, se explicará la metodología de recopilación y se discutirán conclusiones orientadas a la adaptación productiva frente a variaciones climáticas.

    La presentación se realizará el jueves 13 a las 19 horas en el Bar Butti, con entrada libre y gratuita. Los autores del libro son María Rosa Delprino y Franco Lázzari, con el aporte de Mariana Piola y Maximiliano Aballay, quienes rescatan también la historia del observatorio y el trabajo colectivo de quienes sostuvieron estos registros a lo largo de los años.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Concejales radicales piden evaluar la rescisión del contrato de fotomultas con CECAITRA

    San Pedro: CICOP convoca a un paro para el lunes por falta de acuerdo con el Ejecutivo

    San Pedro: Autorizan a Eduardo Álvarez a volver a trabajar junto a la empleada que lo denunció

    Atlético Baradero venció a Mitre de San Pedro, se coronó campeón y es bicampeón del básquetbol local

    Condenaron a 9 años de prisión al abogado sampedrino Patricio Serjal por asociación ilícita

    Comienza la 31ª Semana de la Juventud en San Pedro con música, talleres y deportes

    Salud: Mapa de arsénico en el agua, San Pedro mantiene alerta moderada

    San Pedro: Paraná campeón del Torneo Clausura "Marcos Barlatay" tras vencer 3-1 a Independencia

    ATE San Pedro alerta por salarios atrasados y grave situación económica de municipales

    Gran operativo de Gendarmería en San Pedro por causas federales: allanamientos y fuerte despliegue

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los trabajos iniciarán este lunes en la calle Guardias Nacionales, entre Nación y Mitre, y continuarán en Pellegrini, entre Rivadavia y Leandro Alem.

    Nueva etapa de obras en el centro de San Nicolás comenzará esta semana y durará hasta ocho meses

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    José Defelippo fue el goleador del conjunto de la Capital Federal con 15 puntos (1-2, 4-6 y 1-2), a los que les sumó 3 rebotes y 5 asistencias en 22′.

    Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro
    Educación Vial orientada a personas con discapacidad

    Educación Vial orientada a personas con discapacidad

    Servicios Públicos de Pergamino, clave en el mantenimiento de los barrios

    Servicios Públicos de Pergamino, clave en el mantenimiento de los barrios

    Pergamino Básquet no pudo repetir la actuación del debut frente a Lanús.

    Pergamino Básquet no pudo con Lanús en el "Dorado Merlo"

    Con extensa trayectoria y una larga lista de reconocimientos, Rodríguez Pons y su equipo llevan casi 30 años de trabajo con proyectos y desarrollos en diferentes países.

    "Ciudad en 15 minutos": un arquitecto cordobés haciendo historia en Milán