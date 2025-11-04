Fiesta de Disfraces en San Nicolás: esperan hasta 40 mil personas en el predio ferial

San Nicolás se prepara para recibir uno de los eventos más multitudinarios del año: la Fiesta de Disfraces, que desembarcará por primera vez en la ciudad el 15 de noviembre en el predio ferial, con una convocatoria estimada entre 35 y 40 mil asistentes. La jornada promete música, color y diversión en un entorno seguro y organizado.
Un line-up pensado para todos los gustos
La grilla 2025 reúne a figuras destacadas de la escena nacional, encabezadas por La Joaqui, Luck Ra, LautyGram, Rafa Barrios y Manu Desrets, además de la participación estelar de la Bresh, la fiesta que se convirtió en un fenómeno cultural entre jóvenes de todo el país.
Los organizadores aseguran que la propuesta apuesta por la diversidad musical y la energía positiva, con distintos escenarios y estilos que van desde el pop y el reggaetón hasta la música electrónica.
Espacios temáticos, servicios y seguridad
El predio ferial ofrecerá una amplia infraestructura con escenario principal, zonas gastronómicas, barras temáticas, áreas de descanso e intervenciones artísticas.
Habrá además puestos de hidratación, servicio médico permanente y presencia de seguridad privada y policial, en coordinación con el municipio y las fuerzas locales, para garantizar un evento seguro y ordenado.
La Fiesta de Disfraces invita a asistir con creatividad, pero también con responsabilidad, priorizando el disfrute colectivo y la convivencia.
Expectativa por la llegada de un clásico
El organizador Julián Abramor destacó que la elección de San Nicolás “fue posible gracias a la apertura y el acompañamiento de la ciudad”.
“Estamos a casi dos semanas con mucha expectativa. Después de la pandemia, los eventos masivos volvieron a crecer con fuerza. Esperamos entre 35 y 40 mil personas”, explicó.
El evento marcará el inicio de una nueva etapa para la Fiesta de Disfraces, que busca expandir su propuesta a distintas regiones del país, consolidándose como una experiencia masiva, creativa y sin etiquetas.