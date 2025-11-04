Fiesta de Disfraces en San Nicolás: esperan hasta 40 mil personas en el predio ferial

San Nicolás se prepara para recibir uno de los eventos más multitudinarios del año: la Fiesta de Disfraces , que desembarcará por primera vez en la ciudad el 15 de noviembre en el predio ferial , con una convocatoria estimada entre 35 y 40 mil asistentes . La jornada promete música, color y diversión en un entorno seguro y organizado.

La grilla 2025 reúne a figuras destacadas de la escena nacional, encabezadas por La Joaqui, Luck Ra, LautyGram, Rafa Barrios y Manu Desrets , además de la participación estelar de la Bresh , la fiesta que se convirtió en un fenómeno cultural entre jóvenes de todo el país.

Los organizadores aseguran que la propuesta apuesta por la diversidad musical y la energía positiva , con distintos escenarios y estilos que van desde el pop y el reggaetón hasta la música electrónica.

El predio ferial ofrecerá una amplia infraestructura con escenario principal, zonas gastronómicas, barras temáticas , áreas de descanso e intervenciones artísticas.

Habrá además puestos de hidratación, servicio médico permanente y presencia de seguridad privada y policial, en coordinación con el municipio y las fuerzas locales, para garantizar un evento seguro y ordenado.

La Fiesta de Disfraces invita a asistir con creatividad, pero también con responsabilidad, priorizando el disfrute colectivo y la convivencia.

Expectativa por la llegada de un clásico

El organizador Julián Abramor destacó que la elección de San Nicolás “fue posible gracias a la apertura y el acompañamiento de la ciudad”.

“Estamos a casi dos semanas con mucha expectativa. Después de la pandemia, los eventos masivos volvieron a crecer con fuerza. Esperamos entre 35 y 40 mil personas”, explicó.

El evento marcará el inicio de una nueva etapa para la Fiesta de Disfraces, que busca expandir su propuesta a distintas regiones del país, consolidándose como una experiencia masiva, creativa y sin etiquetas.