lunes 10 de noviembre de 2025
    Conmoción en la plaza Miguel Dávila: un adulto mayor murió tras una descompensación cardíaca

    En inmediaciones de la plaza Miguel Dávila el hombre de 84 años falleció este lunes por una descompensación cardíaca letal.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    10 de noviembre de 2025 - 19:28
    El reconocido aficionado al ciclismo Raúl Bermejo falleció en inmediaciones de la plaza Miguel Dávila en la tarde de este lunes.

    El reconocido aficionado al ciclismo Raúl Bermejo falleció en inmediaciones de la plaza Miguel Dávila en la tarde de este lunes.

    LA OPINION
    El reconocido aficionado al ciclismo Raúl Bermejo falleció en inmediaciones de la plaza Miguel Dávila en la tarde de este lunes.

    El reconocido aficionado al ciclismo Raúl Bermejo falleció en inmediaciones de la plaza Miguel Dávila en la tarde de este lunes.

    LA OPINION

    Raúl Bermejo, un adulto mayor de 84 años, murió este lunes a la tarde tras sufrir una descompensación cardíaca mientras circulaba en bicicleta por avenida de Mayo y Rocha, frente al Colegio Hogar de Jesús. El episodio causó conmoción entre vecinos, docentes y familias que se encontraban en el lugar durante la salida escolar.

    María Paz Guasco Bengochea, de 24 años, murió en forma instantánea por los letales traumatismos sufridos en los impactos del vehículo utilitario que conducía al salir despistado y caer a la ribera dl arroyo Las Escobas que atraviesa por debajo la ruta provincial 32 cerca de El Socorro.

    Tragedia en la ruta 32: una joven murió tras un despiste y vuelco descontrolado a la ribera de un arroyo
    el historico teatro san martin, mas cerca de recuperar su esplendor

    El histórico Teatro San Martín, más cerca de recuperar su esplendor

    El hecho ocurrió cerca de las 17:00, cuando Bermejo se desplomó repentinamente en inmediaciones de la plaza Miguel Dávila, conocida como plaza de ejercicios. De acuerdo con testimonios, minutos antes habría estado pedaleando en el Parque Municipal.

    Paro cardiorrespiratorio

    Agentes de Patrulla Urbana acudieron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del SAME. El médico de la ambulancia continuó los intentos por reanimarlo e inició el traslado hacia el Hospital San José, pero lamentablemente el hombre falleció pocos minutos después.

    El operativo generó una fuerte impresión entre quienes transitaban por el lugar, ya que coincidió con la salida del turno tarde del Hogar de Jesús, el Instituto Gianelli y el Jardín de Infantes. La Policía delimitó la zona y resguardó el sitio hasta la llegada de las autoridades judiciales.

    Fuentes policiales informaron que no existen indicios de criminalidad y que el fallecimiento se habría producido por causas naturales. Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía en turno para las diligencias correspondientes.

    Vecinos y miembros de la comunidad educativa lamentaron profundamente el repentino deceso de Raúl Bermejo, reconocido por su cordialidad y su hábito de realizar actividad física en la zona del Parque Municipal.

