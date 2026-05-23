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    Javier Martínez: "Pergamino sigue dando pasos hacia el futuro"

    Llegaron a Pergamino los equipos para la puesta en marcha del primer parque solar, Javier Martínez resaltó este avance para el crecimiento de la ciudad.

    23 de mayo de 2026 - 12:28
    El Parque Solar va tomando forma en Pergamino.

    En el marco del proyecto del primer parque solar en Pergamino, el intendente Javier Martínez contó que comenzaron a llegar los principales equipos fotovoltaicos que formarán parte de esta planificación fundamental para la ciudad, un proyecto oportunamente presentado en la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, con acompañamiento del Municipio dado que consiste en una obra histórica que fortalecerá el sistema energético local con generación de energía renovable.

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    "Seguimos construyendo una ciudad más sustentable, más eficiente y preparada para crecer. Porque cuando hay planificación, articulación público - privada y decisión, las cosas suceden", dijo el intendente Javier Martínez teniendo en cuenta que los equipos ya están en la ciudad.

    Parque Solar Pergamino

    Este proyecto, impulsado por la empresa SAS con el objetivo de diversificar la matriz energética pergaminense, reducir la dependencia de fuentes tradicionales y avanzar hacia un modelo más sustentable, generó un movimiento significativo dentro del sector; en los últimos meses –señalaron desde la institución– varias empresas especializadas en energías renovables manifestaron su interés en trabajar de manera conjunta, ya sea a través de convenios tecnológicos, asesoramiento técnico o el desarrollo de modelos similares que puedan replicarse en otras localidades de la zona. Para la Cooperativa, este interés empresarial confirma la potencialidad del proyecto y abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión y crecimiento.

    Un cambio significativo

    El Parque Solar de Pergamino, una vez operativo, permitirá sumar energía limpia a la red local, mejorando la capacidad de abastecimiento y aportando estabilidad al sistema; además, forma parte de una estrategia más amplia en la que la Cooperativa busca fortalecer la infraestructura eléctrica de nuestra ciudad y prepararla para los desafíos energéticos que se intensifican. “Este proyecto no solo representa un salto cualitativo en la matriz energética de los pergaminenses, sino que también marcará un hito en lo que es la articulación entre el sector público, privado y cooperativo, con el equivalente a la generación de energía de 12.000 hogares”, contaron a LA OPINION.

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