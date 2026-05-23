Presentaron el Toyota Camry hecho en Pergamino que debutará en el TC Pista

Con emoción, orgullo local y un clima de verdadera fiesta fierrera, Pergamino vivió este viernes una noche histórica para el automovilismo de la ciudad. Más de 200 personas participaron en la Sociedad Rural de la presentación oficial del Toyota Camry , el Turismo Carretera 100% pergaminense, una iniciativa que comenzó como un sueño hace más de un año y que hoy ya es una realidad concreta con fecha confirmada de debut en el TC Pista .

El auto, construido íntegramente en Pergamino, saldrá a pista el próximo fin de semana en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, Córdoba, en el marco de la sexta fecha del campeonato de TC Pista, categoría telonera del Turismo Carretera. El encargado de conducirlo será el santacruceño Juan Antonio “Toto” Sandín , piloto oriundo de Perito Moreno, que ya forma parte de la estructura en las TC Pista Pick Up.

La presentación significó mucho más que la exhibición de un nuevo vehículo de competición. Fue la consolidación de un proyecto deportivo y humano encabezado por el expiloto y preparador Christian Pereyra , junto al equipo de Matías Jalaf Competición y un grupo de colaboradores locales entre los que se encuentran Oscar Pettinari y Santiago Viscovich, quienes trabajaron intensamente para devolver a Pergamino a la escena del automovilismo nacional con un auto propio de TC.

La velada contó con cena, sorteos y un espectáculo musical, en un ambiente de celebración que reunió a pilotos, sponsors, allegados y fanáticos del automovilismo. Uno de los atractivos de la noche fueron los sorteos realizados entre los asistentes, cuyo premio principal fue una moto de 110cc. Además, el cantante Gustavo Remesar , ganador de “Soñando por Cantar” en 2014 y conocido popularmente como “el carnicero cantor”, le puso música y color al evento con su actuación en vivo.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La ciudad vivió una noche histórica en la Sociedad Rural: se presentó oficialmente el primer Toyota Camry construido íntegramente en Pergamino. Ante más de 200 personas, el proyecto que nació como un sueño hace más de un año se convirtió en realidad. El auto, orgullo del talento local, debutará el próximo fin de semana en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia (Córdoba), durante la sexta fecha de la categoría. El piloto santacruceño Juan Antonio “Toto” Sandín será el encargado de domar esta máquina, consolidando el esfuerzo del equipo encabezado por Christian Pereyra, junto a Matías Jalaf y un grupo de colaboradores que devolvieron a Pergamino a la escena grande del automovilismo nacional. Más en www.laopinionline.ar"

Sin embargo, el instante más esperado llegó cuando apareció el Toyota Camry con Juan Antonio Sandín al volante. El rugido del motor despertó una ovación generalizada entre los presentes, que acompañaron con aplausos uno de los momentos más emotivos de la noche.

Toyota Camry

Reconocimiento a Oscar Pereyra

Uno de los pasajes más significativos de la presentación fue el reconocimiento realizado a Oscar Pereyra, padre de Christian Pereyra, quien recibió una distinción especial por su acompañamiento permanente en este proyecto y trayectoria vinculada al automovilismo.

El homenaje generó un fuerte aplauso del público y reflejó el costado familiar y humano de un proyecto que fue creciendo gracias al esfuerzo colectivo, el trabajo silencioso y la pasión de muchas personas que aportaron para concretar el sueño de tener un TC construido íntegramente en Pergamino.

Toyota Camry 4

Todos los autos del equipo presentes

La noche también sirvió también para mostrar toda la estructura deportiva del equipo Matías Jalaf Competición. Además del flamante Toyota Camry de TC Pista, estuvieron exhibidos el Ford Mustang de Turismo Carretera de Matías Jalaf -quien participó del evento-, las TC Pista Pick Up de Luis Catelli y Juan Antonio Sandín, y el Fórmula 3 Metropolitana de Agustín Pereyra, hijo de Christian. La presencia de todos los autos permitió mostrar el crecimiento deportivo y estructural del equipo, que continúa ampliando su participación en distintas categorías.

Entre las autoridades presentes estuvo el intendente Javier Martínez, quien acompañó la presentación y compartió la noche junto a integrantes del equipo, sponsors y público en general.

Las palabras de “Toto” Sandín

Luego de la puesta en marcha del Camry, el piloto Juan Antonio Sandín expresó su felicidad por afrontar este nuevo desafío dentro del TC Pista. “Con este hermoso auto tengo un nuevo desafío, correr en el TC Pista, la verdad que estoy muy contento, quiero agradecer a la gente de Perito Moreno, a mi familia, a toda la gente de Pergamino por cómo nos atiende, al equipo y especialmente a Christian (Pereyra) y Matías Jalaf, es una emoción muy linda estar en este nivel”, declaró.

El santacruceño viene trabajando junto a la estructura pergaminense desde 2024 en las TC Pista Pick Up y ahora tendrá la oportunidad de debutar en la categoría que es el paso previo al Turismo Carretera.

“Estamos a un paso del TC”

Por su parte, Christian Pereyra no ocultó su emoción luego de ver concretado el proyecto que encabezó desde sus inicios y destacó el enorme esfuerzo realizado para llegar a este momento: “Mucho tiempo de trabajo, mucho dinero, mucho sacrificio pero se logró, gracias a ‘Toto’ (Sandín) por confiar en nosotros, estamos en TC Pista, estamos a un paso del TC y seguimos creciendo como equipo”.

Se viene el debut en Alta Gracia

Tras la presentación oficial, el próximo objetivo será la primera prueba en pista del Toyota Camry, programada para el jueves próximo, previo al inicio de la actividad oficial del TC Pista en Alta Gracia que será el viernes.

Allí, en el “Oscar Cabalén” comenzará formalmente la historia deportiva del TC 100% pergaminense, representando a toda una ciudad que volvió a ilusionarse con tener presencia propia en el Turismo Carretera. El proyecto, que nació con la idea de construir un auto de TC íntegramente en Pergamino, ya dejó de ser un sueño. Ahora comenzará el verdadero desafío: competir al más alto nivel del automovilismo argentino.