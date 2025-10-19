Jornadas de Salud Sexual en el Hospital San José: anticoncepción, control y prevención

Uno de los propósitos centrales de estas jornadas es desmitificar los prejuicios que todavía persisten alrededor de los DIU.

El Hospital San José abrió sus puertas a las Jornadas de Salud Sexual , una propuesta que combina atención médica, prevención y educación para promover el cuidado integral de la salud .

“Esta iniciativa la impulsamos desde la Región Sanitaria IV , articulando con el servicio de Maternidad del hospital, con el acompañamiento de la dirección y de las residencias de obstetricia y ginecología”, explicó la licenciada Luz Vázquez, directora de Maternidad y coordinadora de la actividad.

El objetivo principal es promocionar y visibilizar el uso de métodos anticonceptivos de larga duración, como el dispositivo intrauterino ( DIU ) y el sistema intrauterino (SIU), ambos disponibles de manera gratuita en el ámbito público.

“Queremos que la gente sepa que este es un método muy caro en el ámbito privado, pero que desde la provincia de Buenos Aires lo estamos garantizando sin costo alguno. Es una forma concreta de brindar acceso a la anticoncepción a todas las usuarias, sin importar su condición económica”, destacó la profesional.

Qué beneficios ofrecen el DIU y el SIU

El DIU y el SIU son métodos anticonceptivos de larga duración —su efectividad se extiende hasta por cinco años— y representan una opción segura, reversible y eficaz.

“El SIU es un dispositivo que contiene una dosis hormonal que se libera gradualmente. Además de su efecto anticonceptivo, genera beneficios adicionales, como la disminución del sangrado menstrual y del dolor asociado”, explicó Vázquez.

Se trata de procedimientos ambulatorios, sencillos y rápidos. “La colocación dura alrededor de 15 minutos. Puede haber alguna molestia mínima, pero es un procedimiento seguro y de muy bajo riesgo”, agregó.

La profesional aclaró que pueden colocárselo adolescentes, mujeres que nunca estuvieron embarazadas e incluso aquellas que no estén menstruando el día de la colocación.

“No hay requisitos especiales. Puede acceder cualquier persona que lo desee y que necesite anticoncepción. No hace falta estar menstruando ni haber tenido hijos”, puntualizó.

Más que anticoncepción

Las jornadas no se limitan a la colocación de dispositivos anticonceptivos. El equipo interdisciplinario del Hospital San José aprovecha el espacio para realizar controles mamarios, indicar estudios preventivos y promover la educación en salud sexual.

“Durante la atención se realiza un control mamario, se enseña a las usuarias cómo hacerse el autoexamen, se entrega folletería informativa y se ofrece también la toma del Papanicolau, que es fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino”, detalló Vázquez.

En ese sentido, la propuesta se enmarca también en las actividades del Mes Rosa, dedicado a la prevención del cáncer de mama. “Queremos que la atención sea integral: anticoncepción, prevención y educación, todo en un mismo espacio”, subrayó.

Horarios accesibles

Uno de los ejes de la iniciativa es garantizar la accesibilidad horaria. Por eso, las jornadas se desarrollan en diferentes días y turnos, incluyendo horarios vespertinos.

“Hay horarios por la mañana, por la tarde y después de las cinco de la tarde, para quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares y no pueden concurrir antes”, indicó la coordinadora.

Las interesadas pueden solicitar turno enviando un mensaje de WhatsApp al 2477-552052, donde un equipo especializado responde las consultas y coordina la atención.

“Elegimos este canal porque es más accesible para todos. Por ese medio hacemos algunas preguntas previas para despejar dudas y ultimar detalles antes de la colocación”, explicó.

Según Vázquez, la repercusión ha sido buena, pero aún hay disponibilidad de turnos. “La convocatoria viene muy bien, pero todavía tenemos lugar. Queremos que todas las personas interesadas puedan acercarse y acceder al método”, invitó.

Romper mitos y hablar de salud sexual

Uno de los propósitos centrales de estas jornadas es desmitificar los prejuicios que todavía persisten alrededor de los dispositivos intrauterinos.

“Hay muchos mitos dando vueltas sobre el DIU y el SIU, y gran parte de ellos no son reales. Por eso es importante poner el tema en agenda, brindar información confiable y acercar estos métodos a la comunidad”, sostuvo la profesional.

Asimismo, Vázquez remarcó la importancia de la educación sexual como herramienta para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.

“Queremos que las mujeres, las adolescentes y las personas gestantes sepan que pueden elegir cómo cuidar su cuerpo, su salud y su futuro. Y que el hospital público está para acompañarlas”, expresó.

Un método eficaz

Si bien el DIU y el SIU ofrecen una elevada eficacia anticonceptiva, no protegen frente a infecciones de transmisión sexual (ITS).

“Es fundamental aclarar que estos métodos previenen embarazos, pero no protegen contra infecciones. El preservativo sigue siendo el método de elección para la prevención de ITS y debe usarse siempre en las relaciones sexuales”, advirtió Vázquez.

Por otra parte, recordó la importancia de realizar controles ginecológicos anuales, independientemente de que la persona tenga o no colocado un anticonceptivo. “Cada año es necesario hacer el control con el especialista para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo y mantener la salud integral”, explicó.

Un compromiso sostenido con la salud integral

Si bien estas jornadas son un refuerzo visible de la tarea que el Hospital San José realiza durante todo el año, el equipo de Maternidad sostiene que la intención principal es darle visibilidad y facilitar el acceso a la salud sexual y reproductiva.

“Este servicio está disponible todo el año, pero con estas jornadas buscamos que más personas sepan que existe, que es gratuito y que pueden acercarse sin miedo ni prejuicios”, concluyó la licenciada Luz Vázquez.

Con esta iniciativa, el Hospital San José reafirma su compromiso con la salud pública, la prevención y la autonomía reproductiva, garantizando que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y su futuro.