Salud municipal reforzó la prevención en el Barrio Jorge Newbery

En la mañana de este martes, la Secretaría de Salud de Pergamino desarrolló un operativo sanitario en el Barrio Jorge Newbery, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado comunitario.
La jornada incluyó la búsqueda activa de embarazadas para su seguimiento, el control del calendario de vacunación y la aplicación de las dosis necesarias a quienes presentaban esquemas incompletos. Paralelamente, se brindó información y se concientizó a los vecinos sobre la importancia de vacunarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, enfermedad endémica de la región.
El operativo estuvo a cargo de un equipo de trabajadoras sociales y enfermeras, que recorrieron el barrio con un fuerte compromiso hacia la salud de la población.
Este tipo de acciones preventivas resultan esenciales para acercar la atención sanitaria a cada rincón de la ciudad, detectar de manera temprana situaciones de riesgo y garantizar que la comunidad cuente con la información necesaria para cuidar su salud. Además, permiten reducir la incidencia de enfermedades prevenibles y fortalecer la confianza entre el sistema de salud y los vecinos.