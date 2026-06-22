lunes 22 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Dominio de Arrecifes en Rafaela: victoria de Aguirre y segundo puesto de Canapino

    Valentín Aguirre ganó en Rafaela y Agustín Canapino fue segundo en un doblete de Arrecifes en la 7ª fecha del TC.

    22 de junio de 2026 - 11:43
    Valentín Aguirre y Agustín Canapino mantuvieron su eficacia del sábado, cuando se quedaron con el 1-2 en las pruebas de clasificación en Rafaela, y subieron a Arrecifes a los dos primeros escalones del podio en la séptima fecha del Turismo Carretera, ambos con Chevrolet.

    Valentín Aguirre y Agustín Canapino mantuvieron su eficacia del sábado, cuando se quedaron con el 1-2 en las pruebas de clasificación en Rafaela, y subieron a Arrecifes a los dos primeros escalones del podio en la séptima fecha del Turismo Carretera, ambos con Chevrolet.

    unoarrecifes.com

    El Turismo Carretera disputó su séptima fecha en el óvalo de Rafaela con dominio absoluto de los pilotos de Arrecifes. Valentín Aguirre se quedó con una victoria contundente, mientras que Agustín Canapino completó el 1-2 para la ciudad bonaerense tras una final exigente y muy disputada hasta la bandera a cuadros.

    Lee además
    En la tarde de este miércoles, inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Arrecifes detuvieron la marcha de un colectivo de transporte escolar en Avenida Belgrano, mientras ingresaba al radio urbano de la ciudad pasando el cementerio.

    Arrecifes: Secuestran un colectivo escolar que transportaba alumnos por falta de habilitación
    Para Gino es su segundo Mundial, ya que con sólo 14 años compitió el año pasado en el de Eslovenia.

    El oriundo de Arrecifes representa a la Argentina en el Mundial de Optimist en Marruecos

    Aguirre, un triunfo especial en Rafaela

    Valentín Aguirre firmó una actuación impecable en el mítico circuito santafesino. El piloto no solo ganó la clasificación y su serie, sino que también dominó la final sin fisuras. El triunfo tuvo un condimento especial por su presente deportivo y por haber superado a su ex equipo en una carrera clave del campeonato.

    Canapino, sólido segundo y en ascenso en el torneo

    Agustín Canapino volvió a demostrar competitividad en Rafaela pese al lastre de su Chevrolet. El piloto arrecifeño sostuvo un ritmo constante durante toda la competencia y terminó segundo, resultado que le permite escalar posiciones en el campeonato y consolidarse dentro del grupo de los protagonistas.

    Cambios en el clasificador y lucha por la Copa de Oro

    El podio se completó inicialmente con Marcos Landa, aunque una sanción técnica lo relegó, permitiendo el ascenso de Marco Dianda. Más atrás, varios pilotos arrecifeños sumaron puntos importantes en la pelea por ingresar a la Copa de Oro, en un cierre de etapa regular cada vez más ajustado.

    Temas
    Seguí leyendo

    Arrecifes: Secuestran un colectivo escolar que transportaba alumnos por falta de habilitación

    El oriundo de Arrecifes representa a la Argentina en el Mundial de Optimist en Marruecos

    Voces Adolescentes: estudiantes de Salto participaron de la etapa regional en Alberti

    San Pedro: Comenzó el juicio por jurados por el crimen de Marcel González en San Nicolás

    San Pedro: COOPSER realizará cortes de luz programados este lunes por tareas de mantenimiento

    Ramallo: inauguraron la primera etapa de la restauración de la histórica estación ferroviaria

    Baradero: Beca estudiantil en la mira, reclamo por pagos incompletos y fuerte malestar de una beneficiaria

    Bromatología de Ramallo refuerza controles en carnicerías con análisis de carne y chacinados

    Escuela Agraria: estudiantes de San Pedro reclaman obras para garantizar el acceso en días de lluvia

    Ramallo Hockey clasificó a semifinales del Apertura en Sub-13 y Sub-19

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con la conformación del jurado popular comenzó en los Tribunales de San Nicolás el debate oral y público contra Marisel Pili Solís, acusada de asesinar a su expareja, el ciudadano uruguayo Marcel Xavier González, en un establecimiento rural de San Pedro a mediados de 2024.

    San Pedro: Comenzó el juicio por jurados por el crimen de Marcel González en San Nicolás

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Rompieron la vidriera de un comercio y se llevaron juguetes, cámaras y accesorios

    Rompieron la vidriera de un comercio y se llevaron juguetes, cámaras y accesorios
    Primera edición de Siembra. Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una jornada diferente.
    Pergamino

    Siembra: arte, diseño y sabores se reunirán en una jornada abierta a toda la comunidad

    El choque de las dos motos ocurrió en la mañana de este lunes en ruta 8 y Batalla de Bailén.

    Un hombre sufrió lesiones leves al chocar dos motos en la ruta nacional 8 a la altura del Segundo Cruce

    Valentín Aguirre y Agustín Canapino mantuvieron su eficacia del sábado, cuando se quedaron con el 1-2 en las pruebas de clasificación en Rafaela, y subieron a Arrecifes a los dos primeros escalones del podio en la séptima fecha del Turismo Carretera, ambos con Chevrolet.

    Dominio de Arrecifes en Rafaela: victoria de Aguirre y segundo puesto de Canapino

    Estudiantes de distintas instituciones educativas de Salto participaron de la etapa regional del programa Voces Adolescentes, desarrollada en la ciudad de Alberti.

    Voces Adolescentes: estudiantes de Salto participaron de la etapa regional en Alberti