Dominio de Arrecifes en Rafaela: victoria de Aguirre y segundo puesto de Canapino

Valentín Aguirre y Agustín Canapino mantuvieron su eficacia del sábado, cuando se quedaron con el 1-2 en las pruebas de clasificación en Rafaela, y subieron a Arrecifes a los dos primeros escalones del podio en la séptima fecha del Turismo Carretera, ambos con Chevrolet. unoarrecifes.com

El Turismo Carretera disputó su séptima fecha en el óvalo de Rafaela con dominio absoluto de los pilotos de Arrecifes. Valentín Aguirre se quedó con una victoria contundente, mientras que Agustín Canapino completó el 1-2 para la ciudad bonaerense tras una final exigente y muy disputada hasta la bandera a cuadros.

Aguirre, un triunfo especial en Rafaela Valentín Aguirre firmó una actuación impecable en el mítico circuito santafesino. El piloto no solo ganó la clasificación y su serie, sino que también dominó la final sin fisuras. El triunfo tuvo un condimento especial por su presente deportivo y por haber superado a su ex equipo en una carrera clave del campeonato.

Canapino, sólido segundo y en ascenso en el torneo Agustín Canapino volvió a demostrar competitividad en Rafaela pese al lastre de su Chevrolet. El piloto arrecifeño sostuvo un ritmo constante durante toda la competencia y terminó segundo, resultado que le permite escalar posiciones en el campeonato y consolidarse dentro del grupo de los protagonistas.

Cambios en el clasificador y lucha por la Copa de Oro El podio se completó inicialmente con Marcos Landa, aunque una sanción técnica lo relegó, permitiendo el ascenso de Marco Dianda. Más atrás, varios pilotos arrecifeños sumaron puntos importantes en la pelea por ingresar a la Copa de Oro, en un cierre de etapa regular cada vez más ajustado.

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