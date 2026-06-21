Baradero: Beca estudiantil en la mira, reclamo por pagos incompletos y fuerte malestar de una beneficiaria

“Me dirigí al banco y vi que el monto no era el que me habían dicho. Me habían asegurado que me iban a pagar los cinco meses juntos”, manifestó la joven.

Una fuerte polémica se desató en la ciudad de Baradero en torno al pago de becas estudiantiles municipales luego del reclamo de una beneficiaria que denunció irregularidades en la acreditación de los fondos y demoras en el pago del retroactivo prometido. La joven aseguró además haber recibido un trato despectivo al intentar obtener respuestas oficiales.

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Gilda, beneficiaria del programa de becas estudiantiles, expresó su malestar tras constatar que no recibió el pago de los cinco meses retroactivos que, según le habían informado, serían abonados en un único depósito.

De acuerdo a su testimonio, la expectativa entre los estudiantes era que el monto adeudado se regularizara en su totalidad. Sin embargo, al momento de la acreditación, los fondos depositados no coincidieron con lo prometido.

La joven explicó que primero se dirigió al banco para consultar la acreditación de la beca y allí comprobó que solo se había depositado un mes del beneficio, cuyo monto es de $33.000.

Ante la falta de respuesta en la entidad bancaria, fue derivada a la Municipalidad, donde —según relató— le informaron que el retroactivo no había sido abonado en tiempo y forma debido a la falta de fondos, y que probablemente se pagaría en dos cuotas.

La situación generó incertidumbre entre los beneficiarios, que aún esperan precisiones concretas sobre el cronograma de pago.

El cruce durante el reclamo que generó malestar

El momento de mayor tensión se produjo durante la atención del reclamo administrativo. Gilda sostuvo que, al manifestar su disconformidad por el incumplimiento de lo prometido, recibió una respuesta que la impactó.

“Cuando les planteé que estaba mal y que estaban jugando con los estudiantes al hacerles una promesa que no cumplieron, la chica que me atendió me dijo que debería estar agradecida de que me hayan dado la beca”, contó la beneficiaria.

El episodio abrió cuestionamientos sobre el trato hacia los estudiantes y sumó tensión al debate por la gestión de las becas municipales.