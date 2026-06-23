Ramallo: deterioro de puentes en la Autopista Buenos Aires-Rosario enciende alarmas por falta de obras

El estado de los puentes ubicados sobre la Autopista Buenos Aires-Rosario en jurisdicción de Ramallo genera creciente preocupación entre vecinos, trabajadores y transportistas debido al avance del deterioro y la falta de obras de mantenimiento.

El deterioro progresivo de los puentes de la Autopista Buenos Aires-Rosario en jurisdicción de Ramallo genera creciente preocupación entre vecinos, trabajadores y transportistas. Baches, deformaciones y falta de mantenimiento en accesos estratégicos elevan el riesgo de accidentes en una traza clave para la actividad industrial y logística de la región.

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El estado de los puentes ubicados sobre la Autopista Buenos Aires-Rosario en el partido de Ramallo se ha transformado en un punto de alarma constante. La falta de mantenimiento visible en distintos sectores expone una problemática que afecta tanto a la seguridad vial como a la circulación del transporte pesado.

El caso más crítico se registra en el acceso a Villa General Savio y al Parque Industrial Comirsa, donde el flujo diario de camiones y vehículos particulares evidencia el desgaste de la infraestructura.

El puente de acceso a Villa General Savio, uno de los corredores más utilizados por trabajadores y transportistas, presenta baches profundos y deformaciones en la calzada. Estas condiciones obligan a reducir la velocidad de circulación y realizar maniobras que incrementan el riesgo de siniestros viales.

La situación es especialmente sensible por tratarse de una vía estratégica que conecta directamente con el Parque Industrial Comirsa, uno de los polos productivos más importantes de la región.

Reclamos por falta de mantenimiento y debate político local

Más allá del deterioro estructural, la falta de inversiones nacionales en infraestructura vial vuelve a ocupar el centro del debate. Distintos sectores señalan la ausencia de obras de mantenimiento en corredores clave como la Autopista Buenos Aires-Rosario.

En paralelo, también surgen cuestionamientos hacia la gestión municipal de Ramallo por las prioridades en materia de infraestructura, en un contexto donde se analizan proyectos vinculados al control del tránsito pesado y la recaudación local, mientras persisten los problemas de base en los accesos.