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    • Salto: Invierten más de $7 millones para ampliar la cocina de la Escuela 3

    La obra fue ejecutada por la Municipalidad de Salto y el equipamiento adquirido por el Consejo Escolar para mejorar el servicio alimentario.

    19 de junio de 2026 - 10:11
    La Escuela 3 amplió su cocina con una inversión superior a los 7 millones de pesos para dar respuesta al aumento de su matrícula.

    La Escuela 3 amplió su cocina con una inversión superior a los 7 millones de pesos para dar respuesta al aumento de su matrícula.

    saltociudad.com.ar

    La Escuela N° 3 de la ciudad de Salto cuenta desde ahora con una cocina ampliada y equipada gracias a una inversión superior a los 7 millones de pesos. La iniciativa busca acompañar el crecimiento de la matrícula y optimizar la preparación de los desayunos, almuerzos y meriendas que reciben diariamente los estudiantes.

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    Obras para mejorar la infraestructura escolar

    La ampliación de la cocina permitió transformar un espacio que había quedado reducido frente a las necesidades actuales de la institución. Con la obra finalizada, la escuela dispone de mayores comodidades para desarrollar las tareas vinculadas al servicio alimentario.

    La intervención formó parte de una estrategia destinada a fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores condiciones de trabajo para el personal que diariamente prepara los alimentos para los alumnos.

    Nuevo equipamiento para optimizar el servicio

    Además de la ampliación edilicia, el proyecto incorporó nuevo equipamiento para mejorar el funcionamiento del sector. Entre los elementos adquiridos se destacan mesadas de acero inoxidable, bachas nuevas, un termotanque y una cocina adicional.

    Estas mejoras permitirán agilizar la elaboración de las comidas y garantizar un espacio más adecuado para la manipulación y preparación de los alimentos.

    Trabajo conjunto entre Municipio y Consejo Escolar

    La concreción del proyecto fue posible gracias a un trabajo articulado entre distintas áreas. La Municipalidad de Salto estuvo a cargo de la ejecución de la obra, mientras que el Consejo Escolar realizó la compra del equipamiento necesario para completar la renovación.

    Tras la finalización de los trabajos, funcionarios municipales recorrieron las nuevas instalaciones junto a la directora Soledad Barcos, integrantes del equipo auxiliar y representantes de la comunidad educativa, quienes destacaron la importancia de la inversión para acompañar el crecimiento de la institución.

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