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    • Llega una nueva Fiesta Inclusiva a Pergamino: una noche para compartir sin barreras

    Con temática mundialista, la Fiesta Inclusiva se consolida como un espacio donde se promociona la convivencia y el respeto por la diversidad.

    23 de junio de 2026 - 13:02
    La segunda edición de la Fiesta Inclusiva tendrá lugar este viernes, desde las 19:00 en el Galpón de la Juventud.

    La segunda edición de la Fiesta Inclusiva tendrá lugar este viernes, desde las 19:00 en el Galpón de la Juventud.

    PERGAMINO AL DIA

    Este viernes, de 19:00 a 22:00, el Galpón de la Juventud, ubicado en el Parque Belgrano, volverá a abrir sus puertas para una nueva edición de la Fiesta Inclusiva, una propuesta que con el paso del tiempo se ha convertido en un espacio esperado por numerosos jóvenes de la ciudad.

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    Bajo el lema “Baile, juegos y alegría para tod@s”, la iniciativa invita a compartir una noche de diversión, encuentro y participación comunitaria, en un ámbito pensado para que todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones.

    La actividad está destinada a jóvenes mayores de 16 años, con y sin discapacidad, y busca seguir consolidando un espacio recreativo accesible, seguro y abierto a toda la comunidad.

    Una fiesta inclusiva con colores celeste y blanco

    En esta oportunidad, la temática elegida será “Argentina y el Mundial”, por lo que los organizadores invitan a los asistentes a concurrir con camisetas de la Selección, banderas y cotillón celeste y blanco para vivir una jornada cargada de entusiasmo y espíritu futbolero.

    La propuesta incluirá música, baile, juegos, un espacio de videojuegos y distintas actividades recreativas pensadas para fomentar la participación de todos los presentes.

    El servicio de buffet estará a cargo de la Cooperadora del Centro de Formación Integral N° 1, que acompañará la jornada ofreciendo distintas opciones para los asistentes.

    Un trabajo conjunto por la inclusión

    La Fiesta Inclusiva es impulsada por el Club de Amigos Neurodivergentes de Pergamino y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Juventud, y del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

    La articulación entre instituciones, organizaciones y el Estado permite sostener una propuesta que trasciende lo recreativo para convertirse en una verdadera herramienta de inclusión social.

    Desde sus comienzos, estas fiestas han demostrado que la diversión, el encuentro y la vida social deben ser accesibles para todas las personas, independientemente de sus condiciones o particularidades.

    Espacios que generan pertenencia

    Más allá de la música o los juegos, la Fiesta Inclusiva nace de una necesidad concreta: generar ámbitos donde las personas con discapacidad o neurodivergentes puedan compartir experiencias sociales habituales, hacer amigos, bailar, conversar y participar activamente de la vida comunitaria.

    Para muchas familias y jóvenes, estos encuentros representan una oportunidad valiosa de autonomía, socialización y construcción de vínculos. Son espacios donde las diferencias no se convierten en barreras, sino en parte de una convivencia enriquecedora.

    La generación de propuestas de este tipo resulta fundamental para construir una ciudad más empática e inclusiva. Garantizar el acceso al ocio, a la recreación y a los espacios de encuentro también forma parte de los derechos de las personas y contribuye a fortalecer la participación comunitaria.

    En ese sentido, la Fiesta Inclusiva se presenta como mucho más que una salida nocturna. Es un ámbito donde se promueven valores como el respeto, la diversidad, la amistad y la igualdad de oportunidades, permitiendo que cada participante pueda sentirse parte y protagonista.

    Una invitación abierta a toda la comunidad

    La entrada es libre y abierta, y los organizadores invitan a todos los jóvenes mayores de 16 años a sumarse a esta experiencia que combina diversión, integración y compromiso social.

    Con música, baile, videojuegos y el entusiasmo de una temática mundialista que despierta pasiones, el Galpón de la Juventud volverá a convertirse en un escenario de alegría compartida.

    Porque cuando existen espacios donde todos pueden participar, disfrutar y sentirse incluidos, la comunidad entera se vuelve más justa, más abierta y más humana.

    Datos de la actividad

    Fecha: Viernes 26 de junio.

    Horario: De 19:00 a 22:00.

    Lugar: Galpón de la Juventud, Parque Belgrano.

    Destinatarios: Jóvenes mayores de 16 años, con y sin discapacidad.

    Temática: Argentina y el Mundial.

    Entrada: Libre y gratuita.

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