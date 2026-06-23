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    • Juicio en Pergamino por un grave caso de abuso sexual e imputación de corrupción de menores a un padrastro

    El Tribunal Oral 1 inició el debate contra el acusado de agredir a la hija de su ex pareja. El fiscal Nelson Mastorchio le imputa graves delitos.

    23 de junio de 2026 - 13:16
    Sala de audiencias del Tribunal Oral 1 de Pergamino durante el inicio del juicio por abuso sexual y corrupción de menores.

    Sala de audiencias del Tribunal Oral 1 de Pergamino durante el inicio del juicio por abuso sexual y corrupción de menores.

    LA OPINION
    jueces ignacio uthurry marcela santoro y guillermo burrone juicio fernando pizarro
    fiscal-nelson-mastorchio-instructora-judicial-maria-jose-suarez-juicio-fernando-pizarro

    Este martes comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino el juicio oral contra un sujeto acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores. El imputado llegó al banquillo procesado por vulnerar reiteradamente la integridad de la hija de su ex pareja cuando era una niña.

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    El fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez estuvieron a cargo de la acusación en el juicio oral contra el sujeto acusado de vulnerar la integridad sexual de la hija de su amigo y en los alegatos finales pidieron a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal que lo condenen a 13 años de prisión.

    Enjuiciaron a un sujeto acusado de abusar sexualmente de la hija de su amigo
    El convicto desde la cárcel de Marcos Paz lideraba la distribución de drogas en ciudades bonaerenses.

    Un convicto lideraba la distribución de drogas desde la cárcel de Marcos Paz y con complicidad de una Policía

    Las audiencias están encabezadas por los jueces Marcela Santoro, Ignacio Uthurry y Guillermo Burrone. Durante esta primera jornada, el fiscal Nelson Mastorchio, acompañado por la instructora judicial María José Suárez, ratificó la acusación y adelantó en sus alegatos iniciales que demostrará con certeza la autoría penal del imputado ante los aberrantes cargos que se le atribuyen. Por su parte, la defensa técnica del procesado está a cargo del defensor oficial Estanislao Carricart.

    Cámara Gesell clave

    Uno de los momentos de mayor impacto en los Tribunales locales fue la exhibición del video de la declaración en Cámara Gesell de la víctima. El relato de la menor coincide de forma sólida con la instrucción penal preparatoria que llevó adelante la Fiscalía 3, donde se detallan las maniobras de manipulación y los recurrentes vejámenes a los que era sometida.

    La investigación judicial arrojó que los hechos ocurrieron entre los años 2017 y 2021 en una vivienda del barrio La Rioja de esta ciudad. El acusado aprovechaba los momentos en que la familia dormía o cuando la madre de la niña salía a trabajar para ingresar a la habitación de la menor, donde consumaba los ataques bajo severas amenazas de muerte hacia su entorno familiar para garantizar su silencio.

    Proceso por abuso

    El expediente detalla un escenario complejo debido a que el sujeto ejercía la guarda y la convivencia familiar, agravando la calificación legal según los artículos 119 y 125 del Código Penal. La acusación fiscal pondera además el grave daño psico-físico causado en la víctima, cuya normal evolución y desarrollo sexual resultaron corrompidos por los ataques de frecuencia casi diaria.

    El debate oral continuará este miércoles con la comparecencia de nuevos testigos propuestos por las partes. El fiscal Mastorchio buscará una condena de cumplimiento efectivo basándose en la contundencia de las pruebas recolectadas, los peritajes médicos y el testimonio fundamental de la víctima.

    En tanto, la defensa del abogado Estanislao Carricart apela a sostener la inocencia del sujeto que ocupa el banquillo de los acusados.

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