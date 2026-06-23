Impacto del invierno en Pergamino: el frío se instala y serán varios los días de bajas temperaturas

El invierno llegó oficialmente al hemisferio sur durante el fin de semana y en Pergamino sus primeras señales ya se hacen notar con fuerza. El descenso térmico registrado en los últimos días dio paso a mañanas gélidas, tardes frescas y un ambiente típicamente invernal que, según los pronósticos, continuará durante buena parte de esta semana.

De acuerdo con la información difundida por el portal clima.pergamino , perteneciente al área de Defensa Civil del Municipio, la ciudad atraviesa un período de varios días consecutivos con temperaturas bajas. Entre este martes y el miércoles se esperan las madrugadas más frías, con mínimas cercanas al grado centígrado y la posibilidad de heladas en las zonas rurales del Partido.

Si bien los especialistas aclaran que no se trata de una ola polar intensa, el ingreso de aire frío permitirá que las temperaturas máximas se mantengan entre los 10 y los 15 grados, consolidando la instalación definitiva de la estación más fría del año.

Para este martes se prevé una jornada soleada, con una temperatura máxima cercana a los 12 grados. Sin embargo, el descenso térmico será marcado una vez que se oculte el sol, momento en el que los registros volverán a ubicarse cerca de los 3 grados.

El miércoles se perfila como el día más frío de la semana. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado, una mínima de apenas un grado y una máxima de 11 grados, mientras que el viento del norte soplará a unos 16 kilómetros por hora.

Las condiciones se mantendrán relativamente estables durante el jueves, aunque con temperaturas apenas más elevadas. No obstante, hacia el viernes volverá a producirse un descenso térmico. El viento norte ganará intensidad y el sol será protagonista de una jornada que, pese a su luminosidad, volverá a presentar características plenamente invernales.

Las primeras heladas rurales ya comienzan a observarse en los campos de la región, un fenómeno habitual durante esta época del año y que suele dejar paisajes cubiertos de escarcha durante las primeras horas del día.

¿Cuándo llega el mayor frío?

Aunque el invierno comenzó oficialmente el domingo con el solsticio de invierno, los especialistas explican que las temperaturas más extremas no suelen registrarse inmediatamente después del cambio de estación.

El solsticio marca el momento en que el Sol alcanza su menor altura sobre el horizonte y la cantidad de energía solar recibida por el hemisferio sur es la más baja del año. Sin embargo, la atmósfera y la superficie terrestre no se enfrían de manera instantánea.

La tierra, los edificios, los cuerpos de agua y la propia atmósfera conservan parte del calor acumulado durante los meses anteriores. Por ese motivo, el enfriamiento se produce de manera gradual y los registros mínimos más intensos suelen darse entre julio y agosto.

Este fenómeno explica por qué, a pesar del inicio oficial del invierno, las jornadas más frías todavía podrían estar por llegar.

Una ciudad que cambia de ritmo

El avance del frío también modifica las rutinas cotidianas. Las calles comienzan a poblarse más tarde, los abrigos vuelven a ser protagonistas y el vapor que sale de las tazas de café o mate acompaña las primeras horas de la mañana.

Las bajas temperaturas también incrementan el consumo de energía y el uso de distintos sistemas de calefacción dentro de los hogares. Estufas, calefactores y equipos eléctricos comienzan a funcionar durante varias horas al día para combatir el frío y mantener los ambientes confortables.

En este contexto, las autoridades recuerdan la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar accidentes domésticos y garantizar una calefacción segura.

Ojo con el monóxido de carbono

Ante el aumento del uso de artefactos para calefaccionar los ambientes, los especialistas recomiendan extremar las medidas de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no posee olor, color ni sabor.

Resulta fundamental mantener una ventilación mínima permanente en los ambientes, realizar revisiones periódicas de estufas, calefactores y calefones, verificar que las salidas de gases permanezcan despejadas y evitar el uso de hornallas u hornos como elementos de calefacción.

Con varios días de bajas temperaturas por delante y la posibilidad de nuevas heladas en la región, el buen uso de los sistemas de calefacción se vuelve una herramienta indispensable para atravesar el invierno de manera segura, cuidando tanto la salud como el bienestar de toda la familia.