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    • Voces Adolescentes: estudiantes de Salto participaron de la etapa regional en Alberti

    Jóvenes de distintas escuelas de Salto presentaron 13 proyectos en Alberti, en el marco del programa Voces Adolescentes regional.

    22 de junio de 2026 - 11:34
    Estudiantes de distintas instituciones educativas de Salto participaron de la etapa regional del programa Voces Adolescentes, desarrollada en la ciudad de Alberti.

    Estudiantes de distintas instituciones educativas de Salto participaron de la etapa regional del programa Voces Adolescentes, desarrollada en la ciudad de Alberti.

    saltociudad.com.ar

    Estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad de Salto participaron de la etapa regional del programa Voces Adolescentes, desarrollada en la ciudad de Alberti, donde presentaron proyectos y compartieron experiencias con jóvenes de toda la región en una jornada de intercambio, debate y construcción colectiva de propuestas.

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    La delegación de Salto estuvo integrada por alumnos de la Escuela Técnica, la Escuela Agropecuaria, la Escuela Secundaria N.º 4, ENVIÓN y SOTIE, quienes expusieron un total de 13 proyectos elaborados en sus espacios educativos.

    Intercambio regional en Alberti con participación juvenil

    La jornada permitió a los jóvenes compartir sus iniciativas con estudiantes de distintas localidades, generando un ámbito de encuentro donde se debatieron problemáticas comunes y posibles soluciones para sus comunidades.

    Acompañamiento institucional y fortalecimiento del protagonismo juvenil

    Desde la Municipalidad de Salto se acompañó la participación de la delegación, destacando el compromiso de los estudiantes y el rol de docentes y referentes institucionales en el desarrollo de los proyectos, que fortalecen el protagonismo juvenil.

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