Julia Riera dio el primer paso en la clasificación de Wimbledon

Julia Riera comenzó con una victoria su participación en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa en Londres sobre césped. En la madrugada argentina de este martes, la tenista pergaminense derrotó a la británica Daniella Britton por 2-6, 6-2 y 6-4 y avanzó a la segunda ronda de la qualy, instancia en la que buscará seguir acercándose al cuadro principal del tradicional torneo inglés.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Julia Riera comenzó con una victoria su participación en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa en Londres sobre césped. En la madrugada argentina de este martes, la tenista pergaminense derrotó a la británica Daniella Britton por 2-6, 6-2 y 6-4 y avanzó a la segunda ronda de la qualy, instancia en la que buscará seguir acercándose al cuadro principal del tradicional torneo inglés. Riera, de 24 años y ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA, superó a la local Britton, de apenas 15 años y actual número 77 del ranking mundial junior, quien sorprendió en el inicio y llegó a tomar la delantera en el marcador. Sin embargo, “Juli” reaccionó a tiempo para revertir la historia y quedarse con el triunfo. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Wimbledon"
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