Julia Riera dio el primer paso en la clasificación de Wimbledon

Julia Riera quedó a dos triunfos de ingresar al cuadro principal de Wimbledon. IMAGEN GENERADA CON IA

Julia Riera comenzó con una victoria su participación en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa en Londres sobre césped. En la madrugada argentina de este martes, la tenista pergaminense derrotó a la británica Daniella Britton por 2-6, 6-2 y 6-4 y avanzó a la segunda ronda de la qualy, instancia en la que buscará seguir acercándose al cuadro principal del tradicional torneo inglés.

Riera, de 24 años y ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA, superó a la local Britton, de apenas 15 años y actual número 77 del ranking mundial junior, quien sorprendió en el inicio y llegó a tomar la delantera en el marcador. Sin embargo, “Juli” reaccionó a tiempo para revertir la historia y quedarse con el triunfo.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Julia Riera comenzó con una victoria su participación en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa en Londres sobre césped. En la madrugada argentina de este martes, la tenista pergaminense derrotó a la británica Daniella Britton por 2-6, 6-2 y 6-4 y avanzó a la segunda ronda de la qualy, instancia en la que buscará seguir acercándose al cuadro principal del tradicional torneo inglés. Riera, de 24 años y ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA, superó a la local Britton, de apenas 15 años y actual número 77 del ranking mundial junior, quien sorprendió en el inicio y llegó a tomar la delantera en el marcador. Sin embargo, “Juli” reaccionó a tiempo para revertir la historia y quedarse con el triunfo. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Wimbledon" View this post on Instagram Por un lugar en la ronda final Con este triunfo, Riera avanzó a la segunda ronda de la clasificación, de las tres que deben superar las jugadoras para ingresar al cuadro principal de Wimbledon. Su próxima rival será la estadounidense Fiona Crawley, actual número 232 del ranking mundial. Crawley arrancó su camino en la qualy derrotando a la japonesa Himeno Sakatsume, 19ª preclasificada de la qualy, por 7-5, 4-6 y 7-6 (8).

Buenas sensaciones desde Francia La victoria inicial en Londres llega después de una positiva actuación de Riera en el torneo W75 de Blois, Francia, donde la semana pasada alcanzó los cuartos de final en el inicio de su gira europea.

En suelo francés, la pergaminense mostró un buen nivel en sus primeros compromisos y logró dos victorias antes de caer ante la turca Ipek Oz. Más allá de aquella eliminación, el balance fue positivo y le permitió sumar rodaje competitivo. Ahora, en Wimbledon (en 2024 accedió al cuadro principal por su ranking y fue eliminada en la primera ronda por la checa Marie Bouzková y en 2025 cayó en la segunda ronda de la qualy), comenzó con el pie derecho uno de los desafíos más importantes de su calendario. Con una remontada que evidenció carácter y capacidad de reacción, Julia Riera dio el primer paso y mantiene intacta la ilusión de volver a instalarse en el cuadro principal del Grand Slam londinense.

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