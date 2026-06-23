martes 23 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Julia Riera dio el primer paso en la clasificación de Wimbledon

    Reaccionó a tiempo luego de perder el primer set y derrotó a la británica Daniella Britton para continuar en carrera por un lugar en el cuadro principal.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    23 de junio de 2026 - 13:37
    Julia Riera quedó a dos triunfos de ingresar al cuadro principal de Wimbledon.

    Julia Riera quedó a dos triunfos de ingresar al cuadro principal de Wimbledon.

    IMAGEN GENERADA CON IA

    Julia Riera comenzó con una victoria su participación en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa en Londres sobre césped. En la madrugada argentina de este martes, la tenista pergaminense derrotó a la británica Daniella Britton por 2-6, 6-2 y 6-4 y avanzó a la segunda ronda de la qualy, instancia en la que buscará seguir acercándose al cuadro principal del tradicional torneo inglés.

    Lee además
    Julia Riera mostró un buen nivel en Blois, donde logró dos victorias y llegó hasta los cuartos de final.

    Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois
    Julia Riera sigue firme en Francia y ahora buscará las semifinales del W75 de Blois.

    Julia Riera ganó con autoridad y alcanzó los cuartos en Blois

    Riera, de 24 años y ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA, superó a la local Britton, de apenas 15 años y actual número 77 del ranking mundial junior, quien sorprendió en el inicio y llegó a tomar la delantera en el marcador. Sin embargo, “Juli” reaccionó a tiempo para revertir la historia y quedarse con el triunfo.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Julia Riera comenzó con una victoria su participación en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputa en Londres sobre césped. En la madrugada argentina de este martes, la tenista pergaminense derrotó a la británica Daniella Britton por 2-6, 6-2 y 6-4 y avanzó a la segunda ronda de la qualy, instancia en la que buscará seguir acercándose al cuadro principal del tradicional torneo inglés. Riera, de 24 años y ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA, superó a la local Britton, de apenas 15 años y actual número 77 del ranking mundial junior, quien sorprendió en el inicio y llegó a tomar la delantera en el marcador. Sin embargo, “Juli” reaccionó a tiempo para revertir la historia y quedarse con el triunfo. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Wimbledon"
    View this post on Instagram

    Por un lugar en la ronda final

    Con este triunfo, Riera avanzó a la segunda ronda de la clasificación, de las tres que deben superar las jugadoras para ingresar al cuadro principal de Wimbledon. Su próxima rival será la estadounidense Fiona Crawley, actual número 232 del ranking mundial. Crawley arrancó su camino en la qualy derrotando a la japonesa Himeno Sakatsume, 19ª preclasificada de la qualy, por 7-5, 4-6 y 7-6 (8).

    Buenas sensaciones desde Francia

    La victoria inicial en Londres llega después de una positiva actuación de Riera en el torneo W75 de Blois, Francia, donde la semana pasada alcanzó los cuartos de final en el inicio de su gira europea.

    En suelo francés, la pergaminense mostró un buen nivel en sus primeros compromisos y logró dos victorias antes de caer ante la turca Ipek Oz. Más allá de aquella eliminación, el balance fue positivo y le permitió sumar rodaje competitivo.

    Ahora, en Wimbledon (en 2024 accedió al cuadro principal por su ranking y fue eliminada en la primera ronda por la checa Marie Bouzková y en 2025 cayó en la segunda ronda de la qualy), comenzó con el pie derecho uno de los desafíos más importantes de su calendario. Con una remontada que evidenció carácter y capacidad de reacción, Julia Riera dio el primer paso y mantiene intacta la ilusión de volver a instalarse en el cuadro principal del Grand Slam londinense.

    Temas
    Seguí leyendo

    Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois

    Julia Riera ganó con autoridad y alcanzó los cuartos en Blois

    "Porque algunas historias merecen repetirse": vuelve el Pergamino Open

    Nicolás Capdevila: "Voy a dar todo para lograr el campeonato"

    Racing va por el primer paso hacia la final del Torneo 6 Ligas

    Matías Fondato: "Pintar me llenó el vacío que me dejó el fútbol"

    Douglas Haig no pudo cortar la sequía de goles

    Douglas busca volver a ser ante el nuevo puntero Sportivo Belgrano

    Pablo Banfi se quedó con el Torneo Pensado de Otoño

    Detrás del festejo: por qué Lionel Messi lloró después de marcar el primer gol en el Mundial

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Confirmaron la segunda edición del torneo que el año pasado marcó un hito para el deporte local.

    "Porque algunas historias merecen repetirse": vuelve el Pergamino Open

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino capacita de maquinistas para mejorar el mantenimiento de caminos y la eficiencia vial

    Pergamino capacita de maquinistas para mejorar el mantenimiento de caminos y la eficiencia vial
    Cuidadores y preceptores de la Casa de Abrigo Domingo F. Sarmiento participaron de una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

    San Pedro: Capacitaron en RCP y primeros auxilios al personal de la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento"

    El sistema apunta a brindar mayor autonomía a las personas con discapacidad, haciendo más sencillo y ágil el acceso al transporte.

    Pergamino adapta el nuevo sistema: cómo tramitar la SUBE con el CUD asociado para viajar gratis

    Qué dicen los expertos sobre que el gato duerma en la cama con nosotros.
    Tendencias

    Dormir con el gato en la cama: ¿sí o no?

    Confirmaron la segunda edición del torneo que el año pasado marcó un hito para el deporte local.

    "Porque algunas historias merecen repetirse": vuelve el Pergamino Open