Rotary Club Pergamino donó medicamentos por 20 millones a General Gelly

La elección de General Gelly no fue casual. Si bien el Rotary actúa donde detecta necesidades concretas, existen vínculos previos con la localidad: uno de sus socios reside allí y otros dos son oriundos de esa zona santafesina. No obstante, el presidente del club remarcó que los impulsa el lema rotario: “Dar de sí antes que pensar en sí”, y no el origen geográfico.