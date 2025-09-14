lunes 15 de septiembre de 2025
    • Pergamino: comparten la imagen de una bicicleta para ayudar a un hombre de 60 años a recuperarla

    A la bicicleta rodado 28 la sustrajeron en avenida de Mayo entre Italia y 9 de Julio. Tiene gran valor afectivo porque era un regalo de su padre al cumplir 15 años.

    14 de septiembre de 2025 - 22:27
    La bicicleta de paseo rodado 28, sustraída en avenida de Mayo, tiene un gran valor sentimental para su dueño.

    FACEBOOK LUIS PARRA

    Un pedido solidario circula en Pergamino para ayudar a un hombre de 60 años a recuperar su bicicleta de paseo rodado 28, que le robaron en la noche del jueves en la zona de avenida de Mayo entre 9 de Julio e Italia. El rodado tiene un enorme valor sentimental porque le fue obsequiado por su padre cuando cumplió 15 años.

    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    Según relató su amigo Luis Parra, quien difundió el pedido a través de redes sociales, la víctima del robo utilizaba ese rodado desde la adolescencia como medio de movilidad cotidiano y nunca quiso venderlo ni reemplazarlo, pese al paso de los años. “Es una bicicleta viejita, pasada de moda, pero con un sentimiento muy especial, porque es un patrimonio familiar de toda su vida”, expresó Parra.

    El hecho ocurrió el jueves por la noche, cuando el hombre dejó el rodado asegurado con una linga por un par de horas en avenida de Mayo. Al regresar, constató que delincuentes habían cortado la seguridad y se lo llevaron. Dolido por la pérdida y sin manejar redes sociales, le pidió a su amigo que difundiera el mensaje con la esperanza de que alguien pueda aportar información para recuperarla.

    El pedido solidario busca llegar a quienes puedan haber visto la bicicleta o reconocerla en algún lugar. “Si alguien la ve, por favor avísenos”, señaló Parra en la publicación que rápidamente se viralizó en Pergamino.

    La bicicleta, de paseo, rodado 28, color plateada, representa para su dueño mucho más que un objeto de uso cotidiano: es un recuerdo imborrable de su padre y de toda una vida compartida sobre dos ruedas.

    Dejá tu comentario

