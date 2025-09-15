Nueva comisión de vecinos en el barrio Aeroclub: compromiso y trabajo por la comunidad

“La participación vecinal es una herramienta fundamental para que las transformaciones lleguen y perduren”, expresaron desde la comisión del Barrio Aeroclub.

El barrio Aeroclub inicia una nueva etapa con la conformación de una comisión de vecinos que asume el compromiso de trabajar de manera activa y colectiva en pos del bienestar de toda la comunidad.

Conformada por vecinos y vecinas con fuertes lazos con el barrio, esta nueva comisión tiene como principal objetivo impulsar mejoras en la infraestructura y canalizar las inquietudes de los residentes ante las autoridades correspondientes.

“Queremos un barrio más cuidado y con más oportunidades para todas las edades. Este grupo nace del diálogo entre vecinos, con la voluntad de colaborar, de gestionar y de hacer del Aeroclub un lugar mejor para vivir”, expresaron desde la comisión integrada por: Francisco Pochat, Néstor Suárez, Mónica Ramírez, Leandro Toppazzini, Enrique Lauzzo, Edgardo Garetti, Mayra Díaz, Matías Gurmandi, Juan Carlos Loguzzo, Daniel Lacasia, Gustavo Pérez Ruiz y Mauricio Ramos.

Entre los primeros pasos, los integrantes anticiparon que se encuentran gestionando ante las autoridades una serie de mejoras en temas prioritarios como reforestación, cordón cuneta y pavimento, y seguridad.

“La participación vecinal es una herramienta fundamental para que las transformaciones lleguen y perduren. Por eso invitamos a todos los vecinos a acercarse, a participar, a sumar ideas y a ser parte de este nuevo comienzo”, concluyeron.

La comisión informará en los próximos días a través del WhatsApp las primeras acciones a desarrollar.