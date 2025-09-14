lunes 15 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Douglas cerró una fase para el olvido: derrota en Rafaela

    El Rojinegro perdió 2 a 1 ante 9 de Julio. Finalizó la Segunda Fase último y sin triunfos. Ahora deberá afrontar la Reválida ante Independiente de Chivilcoy.

    14 de septiembre de 2025 - 19:02
    La Segunda Fase para Douglas Haig terminó como comenzó: con otra derrota.

    La Segunda Fase para Douglas Haig terminó como comenzó: con otra derrota.

    CLUB 9 DE JULIO DE RAFAELA

    Este domingo en Rafaela, Douglas Haig volvió a tropezar y cerró la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol con otra derrota. El Rojinegro perdió 2 a 1 ante 9 de Julio en el estadio “Germán Soltermam”, por la novena y última fecha de la Zona B, y culminó una etapa para el olvido.

    Lee además
    Douglas Haig se presenta en Rafaela luego de una intensa semana de preparación.

    Douglas cierra la Segunda Fase en Rafaela con la mira en la Reválida
    Douglas Haig rescató su primer punto en la Zona B de la Segunda Fase del Federal A.

    Douglas sumó su primer punto y terminó con la racha de derrotas

    Los goles del equipo rafaelino fueron convertidos por Enzo Abondetto, quien abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo y amplió la ventaja apenas iniciado el complemento, a los 35 segundos. Rodrigo Caballuci descontó para el Fogonero a los 34 minutos del segundo tiempo, pero no alcanzó para cambiar el rumbo del partido ni el cierre de una instancia decepcionante para el equipo pergaminense.

    La formación titular del equipo dirigido por Sebastián “Terremoto” Cejas fue con: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Bruno Bianchi, Nicolás Bazzana, Luciano Cuello; Brian Meza, Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Santiago Gutiérrez, Joaquín Castellano; y Fabricio González.

    Con esta nueva derrota, Douglas Haig acumula 12 partidos sin conocer la victoria y en la Segunda Fase solo logró un empate y el resto fueron derrotas (siete -seis de manera consecutiva, igualando su peor racha histórica registrada en la temporada 1998/1999-).

    Los números reflejan el mal momento: el Rojinegro terminó último en la tabla con apenas 1 punto sobre 24 posibles, y apenas logró anotar tres goles en ocho partidos, una producción ofensiva preocupante.

    Douglas 9 de Julio 2

    Independiente de Chivilcoy, el rival

    Ahora, Douglas Haig tendrá tres semanas sin competencia oficial y luego afrontará la Reválida, en la que intentará revertir la imagen. Allí, se jugará sus últimas fichas por el segundo ascenso a la Primera Nacional, aunque deberá hacerlo con desventaja de localía. Su rival en la Segunda Etapa de la Reválida será Independiente de Chivilcoy, con partidos programados para los días 5 y 12 de octubre. El primer encuentro será en el “Miguel Morales” y la serie se definirá como visitante.

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas cierra la Segunda Fase en Rafaela con la mira en la Reválida

    Douglas sumó su primer punto y terminó con la racha de derrotas

    Douglas recibe a Juventud Antoniana con la mira puesta en cortar la racha negativa

    Gimnasia recibe a Juventud en el duelo destacado de la fecha del fútbol local

    Roberto Vitale, el formador incansable que hizo de Pergamino una potencia del atletismo

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    Juan Ignacio Márquez fue convocado a la preselección argentina U17 de básquetbol

    Liga Nicoleña de futbol: se juega la séptima fecha del Clausura con partidos decisivos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La bicicleta de paseo rodado 28, sustraída en avenida de Mayo, tiene un gran valor sentimental para su dueño.

    Pergamino: comparten la imagen de una bicicleta para ayudar a un hombre de 60 años a recuperarla
    La Segunda Fase para Douglas Haig terminó como comenzó: con otra derrota.

    Douglas cerró una fase para el olvido: derrota en Rafaela

    Pergamino Drum Day. Será una verdadera exhibición de técnica, creatividad y pasión por el ritmo.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino Drum Day 2025: más de 10 artistas en escena y cierre de lujo con Oscar Giunta

    Domingo 14 de septiembre - Versión PDF

    El próximo 23 de septiembre, la Escuela Normal Superior “Dr. Joaquín Víctor González” conmemorará sus 120 años de vida institucional.
    Pergamino

    La Escuela Normal Superior celebra 120 años de historia educativa en Pergamino