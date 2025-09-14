Douglas cerró una fase para el olvido: derrota en Rafaela

Este domingo en Rafaela , Douglas Haig volvió a tropezar y cerró la Segunda Fase del Torneo Federal A de fútbol con otra derrota. El Rojinegro perdió 2 a 1 ante 9 de Julio en el estadio “Germán Soltermam”, por la novena y última fecha de la Zona B, y culminó una etapa para el olvido.

Los goles del equipo rafaelino fueron convertidos por Enzo Abondetto , quien abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo y amplió la ventaja apenas iniciado el complemento, a los 35 segundos. Rodrigo Caballuci descontó para el Fogonero a los 34 minutos del segundo tiempo, pero no alcanzó para cambiar el rumbo del partido ni el cierre de una instancia decepcionante para el equipo pergaminense.

Con esta nueva derrota, Douglas Haig acumula 12 partidos sin conocer la victoria y en la Segunda Fase solo logró un empate y el resto fueron derrotas (siete -seis de manera consecutiva, igualando su peor racha histórica registrada en la temporada 1998/1999-).

Los números reflejan el mal momento: el Rojinegro terminó último en la tabla con apenas 1 punto sobre 24 posibles, y apenas logró anotar tres goles en ocho partidos, una producción ofensiva preocupante.

Independiente de Chivilcoy, el rival

Ahora, Douglas Haig tendrá tres semanas sin competencia oficial y luego afrontará la Reválida, en la que intentará revertir la imagen. Allí, se jugará sus últimas fichas por el segundo ascenso a la Primera Nacional, aunque deberá hacerlo con desventaja de localía. Su rival en la Segunda Etapa de la Reválida será Independiente de Chivilcoy, con partidos programados para los días 5 y 12 de octubre. El primer encuentro será en el “Miguel Morales” y la serie se definirá como visitante.