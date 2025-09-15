Clima en Pergamino: humedad en alza y 25 milímetros sorpresivos

Aunque los pronósticos sólo marcaban baja probabilidad de lluvias para la noche del domingo, Pergamino terminó registrando un chaparrón que sorprendió a vecinos y meteorólogos. Entre la última hora del domingo y la madrugada del lunes, el pluviómetro acumuló 25 milímetros, cambiando el escenario previsto para el inicio de la semana.

Este lunes arrancó con un cielo cubierto y condiciones inestables. Con el correr de las horas, el sol logró asomarse, pero la humedad se convirtió en la gran protagonista de la jornada. La temperatura mínima se ubicó en 15 grados y la máxima alcanzará los 23, configurando un ambiente pesado y húmedo.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes volverá a presentarse un día soleado pero con alta humedad y vientos del sector este. Durante la mañana podrían formarse nieblas y neblinas, un fenómeno que en los últimos días se repite con frecuencia en la región.

Miércoles y jueves: panorama inestable

Las condiciones tenderán a complicarse a partir del miércoles, cuando se prevén lluvias y tormentas desde la tarde-noche en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. En Pergamino podría darse alguna tormenta aislada. Para el jueves, las tormentas avanzarían hacia el noreste provincial, aunque aún hay incertidumbre respecto de la intensidad de los fenómenos. Todo indica que el fin de semana llegaría con más lluvias y un marcado descenso en las temperaturas.

San Nicolás y la caída de granizo

En la vecina ciudad de San Nicolás, la inestabilidad se manifestó de manera más severa. Según informó el diario El Norte, alrededor de las 23 del domingo cayó granizo en distintos barrios de la ciudad. Más de una decena de zonas resultaron afectadas por la repentina tormenta que se venía gestando en el oeste bonaerense