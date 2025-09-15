lunes 15 de septiembre de 2025
    • Clima en Pergamino: humedad en alza y 25 milímetros sorpresivos

    Un chaparrón inesperado cerró el domingo y dejó un amanecer inestable en el clima de Pergamino. La humedad domina el inicio de la semana.

    15 de septiembre de 2025 - 12:34
    En Pergamino, entre la última hora del domingo y la madrugada del lunes, el pluviómetro acumuló 25 milímetros.

    LA OPINION

    Aunque los pronósticos sólo marcaban baja probabilidad de lluvias para la noche del domingo, Pergamino terminó registrando un chaparrón que sorprendió a vecinos y meteorólogos. Entre la última hora del domingo y la madrugada del lunes, el pluviómetro acumuló 25 milímetros, cambiando el escenario previsto para el inicio de la semana.

    en maiz, el buen momento agronomico impulsa las siembras tempranas

    En maíz, el buen momento agronómico impulsa las siembras tempranas
    En las primeras horas de este viernes se alcanzó una mínima de 0 grados y se registraron heladas.

    Pergamino: el invierno no se rinde y las heladas sorprenden a días del inicio de la primavera

    Y salió el sol

    Este lunes arrancó con un cielo cubierto y condiciones inestables. Con el correr de las horas, el sol logró asomarse, pero la humedad se convirtió en la gran protagonista de la jornada. La temperatura mínima se ubicó en 15 grados y la máxima alcanzará los 23, configurando un ambiente pesado y húmedo.

    Martes con sol y humedad persistente

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes volverá a presentarse un día soleado pero con alta humedad y vientos del sector este. Durante la mañana podrían formarse nieblas y neblinas, un fenómeno que en los últimos días se repite con frecuencia en la región.

    Miércoles y jueves: panorama inestable

    Las condiciones tenderán a complicarse a partir del miércoles, cuando se prevén lluvias y tormentas desde la tarde-noche en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. En Pergamino podría darse alguna tormenta aislada. Para el jueves, las tormentas avanzarían hacia el noreste provincial, aunque aún hay incertidumbre respecto de la intensidad de los fenómenos. Todo indica que el fin de semana llegaría con más lluvias y un marcado descenso en las temperaturas.

    San Nicolás y la caída de granizo

    En la vecina ciudad de San Nicolás, la inestabilidad se manifestó de manera más severa. Según informó el diario El Norte, alrededor de las 23 del domingo cayó granizo en distintos barrios de la ciudad. Más de una decena de zonas resultaron afectadas por la repentina tormenta que se venía gestando en el oeste bonaerense

