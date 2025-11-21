sábado 22 de noviembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Rock en el Ferro: a puro sonido local en el anfiteatro de Sarmiento y España

    Tres bandas de la escena regional se presentan este sábado en Rock en el Ferro, un festival abierto y gratuito, con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura.

    21 de noviembre de 2025 - 18:00
    Rula Rusa, formación de amplia trayectoria en la escena regional.

    RULA RUSA

    Este sábado, el anfiteatro ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y España se convertirá en el punto de encuentro para los amantes del rock. Allí tendrá lugar la cuarta edición de Rock en el Ferro, un festival que reunirá a tres destacadas bandas locales en una propuesta gratuita y pensada para toda la comunidad.

    Cuarta edición de Rock en el Ferro

    La jornada contará con la presencia de Rula Rusa, formación de amplia trayectoria en la escena regional. El trío está integrado por Mario “La Bestia” Sleive en guitarra y voz, Thoti Sánchez en batería y Pacho Vázquez en bajo, y es reconocido por su sonido contundente y sus presentaciones en vivo llenas de energía.

    También dirá presente Rock Argentina, una agrupación reciente pero ya consolidada gracias a su impronta clásica y potente. La banda está integrada por Marco Betancourt (voz y guitarra), Ezequiel Chariotti (batería) y Nahuel Notta (bajo), quienes prometen un repertorio cargado de esencia nacional.

    Completará la grilla Anti Héroe Juglar, proyecto conducido por Karlos Almada, que se destaca por su estilo particular y una propuesta escénica que combina interpretación, actitud y sonoridades distintivas.

    El evento cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura y comenzará a las 17:00. La entrada será libre y gratuita, por lo que se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una tarde-noche de música al aire libre y expresión local.

