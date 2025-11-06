jueves 06 de noviembre de 2025
    • Rico Zini: "Finalmente se logró la incorporación de la Presa de Regulación en el presupuesto 2026, esperemos que esta vez se cumpla con Pergamino"

    La obra clave de Pergamino fue incorporada al Presupuesto por $3.150 millones. Rico Zini pidió que el compromiso “no quede solo en el papel”.

    6 de noviembre de 2025 - 15:39
    Juan Manuel Rico Zini. Senador de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Pergamino

    LAOPINION

    El senador provincial Juan Manuel Rico Zini en diálogo con LA OPINION, confirmó que el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense incluye finalmente la partida para la construcción de la Presa de Regulación del arroyo Pergamino, una obra fundamental para la prevención de inundaciones y el resguardo productivo de la región. El monto asignado asciende a $3.150 millones, dentro del capítulo “Presupuesto con Perspectiva Ambiental”.

    Una deuda histórica con la ciudad

    La represa de regulación del arroyo Pergamino es una de las obras más esperadas por la comunidad local. Su ejecución permitiría controlar crecidas, proteger barrios y reducir el riesgo hídrico en el casco urbano, afectado repetidamente por las lluvias, en especial durante la trágica inundación del 7 de abril de 1995, que dejó profundas secuelas en la ciudad.

    Expectativas y advertencias

    Rico Zini celebró la decisión del Ejecutivo, pero fue cauto:

    “Es una buena noticia para Pergamino, esperemos que la Provincia no transforme esto en el cuento de la buena pipa y que definitivamente la obra se ejecute”.

    El legislador venía reclamando la incorporación presupuestaria de la presa, destacando que su postergación se repite desde hace más de una década, entre anuncios de financiamiento internacional y fondos provinciales que nunca se concretaron.

    Una partida que habilita licitación y control

    Al haber sido incluida en el Presupuesto 2026, la partida habilita el llamado a licitación con respaldo financiero, un paso clave para evitar futuras demoras o readecuaciones. La expectativa es que, una vez aprobado el presupuesto, la Provincia avance de manera definitiva en la ejecución, tras años de proyectos truncos y promesas inconclusas.

    El senador provincial Juan Manuel Rico Zini había puesto en foco días atrás, públicamente la necesidad de la incorporación presupuestada de la obra de referencia, en tanto la obra resulta clave para la ciudad y la región.

    A propósito de la noticia, Rico Zini expresó: “es una buena noticia para Pergamino, esperemos que la Provincia no transforme esto en el cuento de la buena pipa y que definitivamente la obra se ejecute”.

    Recordemos que la historia de la Presa de Regulación empieza con financiamiento internacional, y luego continua con varios anuncios de utilización de fondos provinciales. Aun así, no habiendo sido aprobado el presupuesto 2025 por la Legislatura Provincial, que el nuevo proyecto de gastos y recursos 2026 enviado por el Ejecutivo le asigne partida presupuestaria, implica al menos una renovada proyección y expectativa de un definitivo inicio de la obra. La partida presupuestaria habilita la licitación con certeza financiera y protege la inversión de eventuales readecuaciones posteriores.

    La ley de presupuesto 2026, será tratada en la Legislatura Provincial en la próximas semanas, al menos en principio, por la Cámara de Diputados.

    El mensaje del Senador en la red "X"

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanmanuelrico/status/1986503173305962877?s=48&partner=&hide_thread=false
    CamScanner 06-11-2025 15.06_1

