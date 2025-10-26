Rico Zini exige que incorporen la represa del Arroyo Pergamino al presupuesto provincial

El senador provincial Juan Manuel Rico Zini volvió a poner sobre la mesa un reclamo que resuena desde hace muchos años en Pergamino : la necesidad de que la represa del Arroyo sea incorporada al presupuesto bonaerense. El legislador, representante de la Segunda Sección Electoral y oriundo de nuestra ciudad, expresó su preocupación por la falta de avances concretos en torno a una obra que considera “estratégica para el desarrollo y la seguridad hídrica” de la región.

Desde su banca en el Senado bonaerense, Rico Zini viene insistiendo en la importancia de que el proyecto figure de manera explícita en el presupuesto provincial. “No se trata de una expresión de deseo, sino de un paso formal y necesario para que el Estado provincial pueda licitar, financiar y ejecutar una obra que los pergaminenses esperan desde hace décadas”, sostuvo el legislador durante una reciente intervención pública.

La represa de regulación sobre el Arroyo Pergamino es una obra largamente demandada por la comunidad local. Su ejecución permitiría reducir de manera sustancial el riesgo de inundaciones en la zona urbana y periurbana, donde las crecidas del Arroyo, como las registradas en 1995, 2012 y 2017, causaron pérdidas materiales, afectaciones en lo productivo y serios inconvenientes en numerosos barrios. Este proyecto técnico, que ya fue elaborado y revisado por organismos especializados, apunta a controlar los picos de caudal y proteger tanto viviendas como las áreas agrícolas e industriales que dependen del curso del Arroyo.

En junio pasado, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis , había anunciado que la represa sería licitada “en breve” y que su financiamiento correría por cuenta del Tesoro provincial. Ese anuncio generó expectativas en la comunidad, ya que por primera vez en años el Gobierno provincial manifestaba públicamente su intención de avanzar. Sin embargo, a cuatro meses de aquel compromiso, la obra aún no aparece plasmada en los documentos presupuestarios oficiales ni se precisaron los plazos de licitación.

La demora se enmarca en una situación institucional más amplia. Según lo establece el Artículo Nº 103 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de presupuesto provincial a la Legislatura antes del 31 de agosto de cada año. Pero la Gobernación comunicó recientemente que no podrá cumplir con ese plazo debido a la falta de definiciones del presupuesto nacional. Ese retraso deja en suspenso la discusión sobre prioridades y montos, y complica la inclusión de obras que requieren asignaciones específicas, entre ellas, la represa del Arroyo Pergamino.

Rico Zini cuestionó que “la indefinición nacional no puede ser una excusa para frenar obras que ya cuentan con estudios técnicos y consenso social”. En esa línea, remarcó que la represa no solo beneficiará a Pergamino, sino también a localidades de la cuenca baja, que suelen recibir el impacto de las crecidas aguas abajo. “Es una inversión que tiene impacto regional y que, además, representa un resguardo ambiental y productivo para una de las zonas más dinámicas de la provincia”, subrayó.

El pedido concreto

El legislador recordó que su bloque presentó en los últimos meses varios pedidos de informes y proyectos de comunicación para que el Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre la planificación y el financiamiento de la obra.

“Hasta el momento no recibimos respuestas concretas”, lamentó ayer Rico Zini. Según explicó, la incorporación al presupuesto no solo significaría una señal de compromiso político, sino el paso técnico indispensable para asegurar la disponibilidad de fondos y evitar que la licitación quede librada a la discrecionalidad administrativa.

En Pergamino, la demanda por la represa es histórica. La comunidad sufrió en reiteradas oportunidades el impacto de las lluvias intensas y la insuficiente capacidad del arroyo para contener los caudales extraordinarios. Desde los organismos de defensa civil y las entidades agropecuarias hasta las cámaras empresarias y los colegios profesionales, existe consenso en que la represa constituye una obra estructural que trasciende los gobiernos. “Hace tiempo que el proyecto está listo. Lo que falta es la decisión política de hacerlo realidad”, coinciden distintos actores locales consultados.

Una obra largamente esperada

En el plano político, la insistencia de Rico Zini también busca evitar que Pergamino quede relegada en la distribución de los recursos provinciales. “Cuando el presupuesto llegue finalmente a la Legislatura, vamos a estar atentos a que la represa figure con partidas y cronograma definidos. No queremos más promesas: queremos certezas”, señaló el senador.

Mientras tanto, en la ciudad se mantiene la expectativa. Los antecedentes de las inundaciones y los compromisos incumplidos del pasado alimentan la prudencia, pero también la convicción de que el reclamo debe sostenerse. En la Legislatura provincial, el tema ya forma parte de la agenda de las comisiones vinculadas a infraestructura y presupuesto, aunque su tratamiento formal dependerá de cuándo el Ejecutivo provincial remita finalmente el proyecto.

“Pergamino no puede esperar más”, enfatizó Rico Zini. “Cada año que pasa sin la represa es un año en que seguimos expuestos a los mismos riesgos. El Estado tiene la responsabilidad de actuar y de cumplir con las obras que hacen a la seguridad de los bonaerenses”.