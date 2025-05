Juan Manuel Rico Zini en LaOpinionPlay: "La represa no se hizo por un bloqueo político contra Pergamino"

La gestión como desgaste: “El secretario de Gobierno es el malo de la película”

Consultado sobre su anterior rol como secretario de Gobierno del intendente Javier Martínez, el senador confesó que fue una etapa exigente: “Hay muchos reclamos, y en algún punto se cumple el papel del malo de la película”. La producción del programa mostró una imagen generada por inteligencia artificial que hacía alusión a esa fama, a lo que Rico Zini respondió con humor y autocrítica: “Esa fama viene de un señalamiento del propio intendente en una charla pública. Yo tenía la función de detener, y alguien tiene que decir que no. En Hacienda, por ejemplo, si no se puede pagar, no se puede hacer”.