lunes 22 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Alerta en Rosario por un reto viral: adolescentes ingieren hasta diez pastillas de paracetamol

    Un peligroso desafío que circula en redes sociales ya provocó internaciones en Rosario. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR advirtió sobre los riesgos.

    22 de diciembre de 2025 - 13:01
    Estas prácticas “implican dosis tóxicas que pueden causar daño hepático grave e irreversible”.

    Estas prácticas “implican dosis tóxicas que pueden causar daño hepático grave e irreversible”.

    LA CAPITAL

    En Rosario crece la preocupación por un reto viral que se expandió entre adolescentes a través de TikTok y otras redes. La consigna es alarmante: consumir en simultáneo un blíster completo de paracetamol de un gramo para “medir resistencia” a la sobredosis. Ya se registraron jóvenes hospitalizados en la ciudad.

    Lee además
    un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas
    Racing avanza. Se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Norte.

    Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

    El desafío propone dos variantes: gana quien ingiere más pastillas antes de ser internado o quien permanece menos tiempo en observación. Casos similares se detectaron en Europa y Estados Unidos a mediados de 2025 y, recientemente, en Argentina.

    Un medicamento seguro, solo en dosis adecuadas

    El paracetamol es de venta libre y ampliamente utilizado como analgésico y antipirético. En condiciones normales, los adultos pueden consumir comprimidos de un gramo con intervalos indicados, mientras que en menores se utilizan dosis menores. Sin embargo, ingerir grandes cantidades de manera intencional puede resultar letal.

    La advertencia de la UNR

    Ante la gravedad del fenómeno, la Facultad de Ciencias Médicas difundió un comunicado para alertar a familias y profesionales. Señaló que estas prácticas “implican dosis tóxicas que pueden causar daño hepático grave e irreversible”, con riesgo de trasplante o muerte. También recordó la prohibición de vender paracetamol a menores y la necesidad de extremar cuidados en la dispensación a adultos.

    La mirada profesional de una pergaminense

    Desde LA OPINIÓN, se consultó a una médica de Pergamino sobre las consecuencias de la ingesta excesiva de paracetamol. La profesional advirtió que la sobredosis de este medicamento puede provocar hepatotoxicidad severa. Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos —náuseas y vómitos—, lo que retrasa la consulta. Si el daño progresa, el antídoto puede dejar de ser efectivo y el desenlace puede ser fatal. “En líneas generales todo depende de la dosis ingerida, pero, por ejemplo, consumir alrededor de 20 gramos de paracetamol puede generar la ruptura de las células del hígado, desencadenar una falla hepática y, en los casos más graves, provocar la muerte”, alertó la médica pergaminense, reforzando la gravedad de este tipo de prácticas impulsadas por retos virales.

    Cómo actuar ante una intoxicación

    Frente a la sospecha de ingesta excesiva, la indicación es traslado inmediato a una guardia médica y solicitar intervención del equipo de toxicología. En Rosario cuentan con este servicio los hospitales Provincial y Centenario y el Sanatorio de Niños. También funciona las 24 horas el Centro Nacional de Intoxicaciones (0800-333-0160).

    Un llamado a la prevención

    Especialistas insisten en que los medicamentos no deben estar al alcance de niños y adolescentes y que padres, madres y farmacéuticos cumplan un rol clave para frenar un reto tan viral como peligroso. La rápida atención puede salvar vidas; la desinformación, no.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

    Carlos Barbarito publica el libro Desde el paisaje Voltaire en formato digital

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria

    Julia Riera ganó el torneo de exhibición Camino a Australia

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    Con 86 pozos en marcha, Pergamino se prepara para afrontar las demandas de agua este verano

    Racing se juega el pase a cuartos ante Compañía en el "Carlos Morales"

    Fast Track está en marcha y en marzo iniciará la segunda etapa de su proyecto en Parcum

    Tierra Dorada avanza a paso firme en Pergamino y apuesta a un ingreso imponente

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Racing avanza. Se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Norte.

    Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas

    Un brindis bien hecho: secretos sencillos para disfrutar el vino en las fiestas
    Racing avanza. Se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Norte.

    Empate y clasificación: Racing sigue firme en el Torneo Regional Amateur

    Estas prácticas “implican dosis tóxicas que pueden causar daño hepático grave e irreversible”.

    Alerta en Rosario por un reto viral: adolescentes ingieren hasta diez pastillas de paracetamol

    En la Plaza de Armas “Fragata Presidente Sarmiento” se realizó la ceremonia de cambio de Comando del Área Naval Fluvial y Jefatura de la Base Naval Zárate, en la cual asumió el Capitán de Navío Damián Gabriel Orgiazzi, en reemplazo del Contraalmirante Daniel Francisco Finardi.

    Cambio de mando en la Base Naval Zárate: asumió el capitán Damián Gabriel Orgiazzi

    La investigación por la muerte de Didier Podestá Deleglise dio un giro a partir de nuevas pruebas. La grave denuncia del abogado de la familia.

    Baradero: Se fue sin el alta del hospital, volvió golpeado y murió, qué reveló la autopsia del caso Didier