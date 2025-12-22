Alerta en Rosario por un reto viral: adolescentes ingieren hasta diez pastillas de paracetamol

En Rosario crece la preocupación por un reto viral que se expandió entre adolescentes a través de TikTok y otras redes. La consigna es alarmante: consumir en simultáneo un blíster completo de paracetamol de un gramo para “medir resistencia” a la sobredosis. Ya se registraron jóvenes hospitalizados en la ciudad.

El desafío propone dos variantes: gana quien ingiere más pastillas antes de ser internado o quien permanece menos tiempo en observación. Casos similares se detectaron en Europa y Estados Unidos a mediados de 2025 y, recientemente, en Argentina .

El paracetamol es de venta libre y ampliamente utilizado como analgésico y antipirético. En condiciones normales, los adultos pueden consumir comprimidos de un gramo con intervalos indicados, mientras que en menores se utilizan dosis menores. Sin embargo, ingerir grandes cantidades de manera intencional puede resultar letal.

La advertencia de la UNR

Ante la gravedad del fenómeno, la Facultad de Ciencias Médicas difundió un comunicado para alertar a familias y profesionales. Señaló que estas prácticas “implican dosis tóxicas que pueden causar daño hepático grave e irreversible”, con riesgo de trasplante o muerte. También recordó la prohibición de vender paracetamol a menores y la necesidad de extremar cuidados en la dispensación a adultos.

La mirada profesional de una pergaminense

Desde LA OPINIÓN, se consultó a una médica de Pergamino sobre las consecuencias de la ingesta excesiva de paracetamol. La profesional advirtió que la sobredosis de este medicamento puede provocar hepatotoxicidad severa. Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos —náuseas y vómitos—, lo que retrasa la consulta. Si el daño progresa, el antídoto puede dejar de ser efectivo y el desenlace puede ser fatal. “En líneas generales todo depende de la dosis ingerida, pero, por ejemplo, consumir alrededor de 20 gramos de paracetamol puede generar la ruptura de las células del hígado, desencadenar una falla hepática y, en los casos más graves, provocar la muerte”, alertó la médica pergaminense, reforzando la gravedad de este tipo de prácticas impulsadas por retos virales.

Cómo actuar ante una intoxicación

Frente a la sospecha de ingesta excesiva, la indicación es traslado inmediato a una guardia médica y solicitar intervención del equipo de toxicología. En Rosario cuentan con este servicio los hospitales Provincial y Centenario y el Sanatorio de Niños. También funciona las 24 horas el Centro Nacional de Intoxicaciones (0800-333-0160).

Un llamado a la prevención

Especialistas insisten en que los medicamentos no deben estar al alcance de niños y adolescentes y que padres, madres y farmacéuticos cumplan un rol clave para frenar un reto tan viral como peligroso. La rápida atención puede salvar vidas; la desinformación, no.