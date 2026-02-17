Básquetbol: Club Regatas de San Nicolás cayó ante Gimnasia en Rosario en su segundo amistoso de pretemporada

Regatas disputó su segundo amistoso en Rosario de cara a su participación en la Liga Federal.

En la recta final de su preparación para la próxima edición de la Liga Federal , Club Regatas de San Nicolás disputó su segundo encuentro amistoso en Rosario . Tras el triunfo ante Rosario Central , el conjunto de San Nicolás no pudo repetir y cayó por 85 a 70 frente a Gimnasia , en un duelo exigente ante otro rival que también competirá en la tercera categoría del básquet nacional.

El equipo dirigido por Pablo Dastugue venía de una sólida victoria frente a Rosario Central por 89 a 82 el pasado viernes, resultado que había dejado buenas sensaciones en el inicio de la serie de amistosos. Sin embargo, en esta segunda presentación en territorio rosarino, el conjunto local de Gimnasia y Esgrima de Rosario impuso condiciones y terminó quedándose con el partido por 85 a 70.

El trámite fue parejo durante varios pasajes, aunque el equipo rosarino logró marcar diferencias en momentos clave, especialmente en el tercer cuarto, cuando ajustó su defensa y encontró mayor efectividad en el tiro exterior. Regatas, por su parte, mostró pasajes de buen juego colectivo, pero no logró sostener la intensidad a lo largo de los 40 minutos.

Una vez más, Omar Cantón fue el máximo anotador de Regatas. El interno aportó 23 puntos y volvió a convertirse en la principal referencia ofensiva del equipo. Su presencia en la pintura y su capacidad para resolver en el uno contra uno fueron claves para mantener al equipo en partido durante buena parte del encuentro.

También tuvieron una actuación destacada Juan Manzano, quien sumó 19 unidades, y Nicolás Ferreyra, que cerró su planilla con 12 puntos. El cuerpo técnico continúa probando variantes y rotaciones en esta etapa preparatoria, buscando ajustar detalles de cara al debut oficial.

En el conjunto local, los máximos anotadores fueron Pérez y Cabrejas, ambos con 18 puntos, seguidos por Alejandro Ettorre, ex jugador de Regatas, quien aportó 17 unidades y tuvo un rendimiento determinante en el cierre.

Regatas ajusta detalles antes del debut en la Liga Federal

Más allá del resultado, el amistoso dejó conclusiones importantes para el cuerpo técnico. La intención es llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga Federal de Básquetbol, competencia que reúne a equipos de todo el país y que exige regularidad, intensidad defensiva y profundidad de plantel.

En la etapa final de su preparación, Regatas volverá a presentarse este viernes en “La Ribera”, donde recibirá a Club Atlético Midland, equipo que integra la Conferencia Metropolitana. Será una nueva oportunidad para ajustar funcionamiento, consolidar roles y continuar sumando minutos de competencia antes del comienzo oficial del torneo.

Con un plantel que combina experiencia y juventud, y con la conducción técnica de Dastugue, el conjunto nicoleño apunta a ser protagonista en su zona y consolidar un proyecto deportivo que viene creciendo en las últimas temporadas.