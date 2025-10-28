martes 28 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    A través de un link, la Defensoría del Pueblo bonaerense, informa sobre quienes son las personas que volvieron a percibir las pensiones no contributivas.

    28 de octubre de 2025 - 15:27
    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    DEFENSORIA DEL PUEBLO BONAERENSE
    Lee además
    feriados: noviembre llega con un fin de semana xl para descansar

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar
    El nuevo modelo del Fiat 600 Hybrid puede funcionar hasta 30 kilómetros en modo eléctrico, para luego pasar automáticamente a nafta.

    El nuevo Fiat 600 Hybrid llegó para romper el molde: tecnología, diseño y espíritu legendario

    Esto incluye:

    - Reactivación del pago para beneficiarios que estaban sin cobrar.

    - Devolución de haberes retenidos.

    - Suspensión de las auditorías que motivaron las bajas hasta sentencia definitiva. Si vos tenías suspendida la pensión, podés hacer lo siguiente:

    - Descargá el listado (PDF) y buscá tu nombre o documento.

    - Si aparecés y aún no te pagaron, o si no aparecés en el listado: acercate o contactá a la Defensoría del Pueblo de la PBA.

    Recomendamos conservar comprobantes, extractos y cualquier notificación.

    El listado disponible

    La Defensoría puso a disposición todas sus vías de contacto y sus delegaciones en toda la Provincia de Buenos Aires para brindar asesoramiento gratuito y acompañamiento institucional.

    Por teléfono: 0800-222-5262; por Whatsapp al 221 358 1323; por mail a [email protected]; o por sus redes sociales @defensoriapba

    Accedé al listado acá: https://www.defensorba.org.ar/pdfs/planilla-andis.pdf

    Temas
    Seguí leyendo

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    El nuevo Fiat 600 Hybrid llegó para romper el molde: tecnología, diseño y espíritu legendario

    Viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur

    El CGP en el Nacional: Guadalupe Aranibe fue subcampeona y Azul Álvarez quinta

    Catalina Maglio: una bandera y un festival solidario para acompañar la recuperación de la niña

    Lo que sostiene: encuentro entre el psicoanálisis y el arte en Pergamino

    Viral en redes: emotivo reencuentro de un joven que sorprendió a su familia regresando en secreto desde Madrid

    Microestadio Municipal: restan detalles para finalizar la primera etapa del proyecto

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Viaducto: ultiman detalles para habilitar el nuevo puente peatonal

    Por Luciano Zuccarelli

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón.

    Confirmaron la detención de un motociclista que casi mató a una mujer al atropellarla haciendo willy en Colón

    Por Alfonso Godoy
    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    Elecciones: en el Partido de Pergamino, alrededor de 30 mil personas no fueron a votar

    A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

    La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Feriados: noviembre llega con un fin de semana XL para descansar

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación

    Estatales exigen al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias y aumentos por encima de la inflación