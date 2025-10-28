La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo, la Andis publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo y asociaciones civiles, la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.

- Reactivación del pago para beneficiarios que estaban sin cobrar.

- Suspensión de las auditorías que motivaron las bajas hasta sentencia definitiva. Si vos tenías suspendida la pensión, podés hacer lo siguiente:

- Descargá el listado (PDF) y buscá tu nombre o documento.

- Si aparecés y aún no te pagaron, o si no aparecés en el listado: acercate o contactá a la Defensoría del Pueblo de la PBA.

Recomendamos conservar comprobantes, extractos y cualquier notificación.

El listado disponible

La Defensoría puso a disposición todas sus vías de contacto y sus delegaciones en toda la Provincia de Buenos Aires para brindar asesoramiento gratuito y acompañamiento institucional.

Por teléfono: 0800-222-5262; por Whatsapp al 221 358 1323; por mail a [email protected]; o por sus redes sociales @defensoriapba

Accedé al listado acá: https://www.defensorba.org.ar/pdfs/planilla-andis.pdf