La Defensoría del Pueblo realizó un listado de las Pensiones no Contributivas que fueron reactivadas

A partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo y asociaciones civiles, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó la Resolución 13901/2025 que obliga a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas.
- Reactivación del pago para beneficiarios que estaban sin cobrar.
- Devolución de haberes retenidos.
- Suspensión de las auditorías que motivaron las bajas hasta sentencia definitiva. Si vos tenías suspendida la pensión, podés hacer lo siguiente:
- Descargá el listado (PDF) y buscá tu nombre o documento.
- Si aparecés y aún no te pagaron, o si no aparecés en el listado: acercate o contactá a la Defensoría del Pueblo de la PBA.
Recomendamos conservar comprobantes, extractos y cualquier notificación.
El listado disponible
La Defensoría puso a disposición todas sus vías de contacto y sus delegaciones en toda la Provincia de Buenos Aires para brindar asesoramiento gratuito y acompañamiento institucional.
Por teléfono: 0800-222-5262; por Whatsapp al 221 358 1323; por mail a [email protected]; o por sus redes sociales @defensoriapba
Accedé al listado acá: https://www.defensorba.org.ar/pdfs/planilla-andis.pdf