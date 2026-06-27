San Pedro: Seis cursos gratuitos para capacitarse y mejorar las oportunidades de empleo

El Centro de Formación Laboral N° 402 abrirá el próximo 1 de julio la inscripción para una nueva oferta de cursos gratuitos de formación profesional , destinada a personas interesadas en adquirir herramientas que fortalezcan sus conocimientos y amplíen sus oportunidades de inserción laboral.

El Centro de Formación Laboral N° 402 de la ciudad de San Pedro abrirá el próximo 1 de julio una nueva etapa de inscripción para sus cursos gratuitos de formación profesional. La propuesta está destinada a personas mayores de 17 años que deseen adquirir nuevas competencias laborales, ampliar sus conocimientos y fortalecer sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

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La institución educativa continúa consolidándose como un espacio de capacitación para jóvenes y adultos que buscan incorporar herramientas prácticas y conocimientos específicos en distintas áreas de actividad. La nueva oferta académica fue diseñada para responder a las demandas actuales del ámbito laboral y brindar alternativas de formación accesibles para toda la comunidad.

En esta oportunidad, el Centro de Formación Laboral N° 402 ofrecerá seis propuestas educativas completamente gratuitas, orientadas tanto a quienes buscan acceder a su primer empleo como a trabajadores que desean actualizar sus habilidades o ampliar su perfil profesional.

Auxiliar en Instituciones Educativas.

Gestión de Redes Sociales.

Gestión Humanitaria en el Hábitat.

Operador de Software de Gestión Administrativa.

Inglés para Negocios N° 2.

Técnicas de Diseño Gráfico N° 2.

Cada una de estas capacitaciones combina contenidos teóricos con actividades prácticas, permitiendo que los estudiantes adquieran conocimientos aplicables a distintos ámbitos laborales.

Requisitos para inscribirse en los cursos

La inscripción comenzará el miércoles 1 de julio y estará destinada exclusivamente a personas mayores de 17 años.

Para completar el trámite será necesario presentar la siguiente documentación:

Tres fotocopias del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Una fotocopia del título Primario o Secundario.

Una fotocopia de la constancia de CUIL.

Desde la institución recomendaron reunir toda la documentación con anticipación para agilizar el proceso de inscripción y evitar demoras al momento de formalizar el ingreso a los cursos.

Una propuesta que apuesta a la capacitación y el desarrollo profesional

Las autoridades del Centro de Formación Laboral N° 402 destacaron que estas capacitaciones forman parte de una política educativa orientada a promover el desarrollo personal y profesional de los participantes, ofreciendo herramientas concretas que puedan transformarse en nuevas oportunidades laborales o en un complemento para quienes ya se encuentran trabajando.

La formación profesional gratuita representa una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan actualizar sus conocimientos sin afrontar costos de matrícula, especialmente en un contexto donde las competencias digitales, administrativas y de comunicación adquieren un papel cada vez más importante en el mundo del trabajo.

Las personas interesadas en obtener mayor información sobre horarios, modalidades de cursada y características de cada propuesta podrán acercarse directamente al Centro de Formación Laboral N° 402 o consultar a través de sus canales oficiales de comunicación y redes sociales, donde también se publicarán las novedades relacionadas con el inicio de las actividades.