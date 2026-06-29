Urquiza reclama un derivador sobre la Autopista Pilar Pergamino para eliminar un peligroso cruce a nivel

Mientras continúan las definiciones sobre el futuro esquema de concesión y mantenimiento de la Autopista Pilar Pergamino, en la localidad de Urquiza vuelve a cobrar fuerza un reclamo histórico de los vecinos: la construcción de un derivador que permita conectar de manera segura a la localidad con la traza de la carretera y elimine el actual cruce a nivel, considerado uno de los principales puntos de riesgo vial del sector.

La obra es una demanda de larga data de la comunidad y responde al crecimiento que ha experimentado la circulación vehicular en la autopista durante los últimos años. Actualmente, quienes ingresan o salen de Urquiza deben atravesar la calzada mediante un cruce a nivel, una maniobra que obliga a incorporarse al tránsito de alta velocidad y que representa un peligro permanente tanto para automovilistas como para transportistas y vecinos de la zona.

El reclamo se reaviva en un contexto en el que el Gobierno nacional analiza el futuro de la concesión del corredor vial, luego de que finalizara la gestión de Corredores Viales. Mientras se aguardan precisiones sobre el nuevo esquema de administración y las inversiones que deberán ejecutar las futuras concesionarias, distintos sectores consideran que es el momento oportuno para incorporar obras que mejoren la seguridad y la conectividad de las localidades atravesadas por la Autopista.

En el caso de Urquiza, la construcción de un derivador permitiría ordenar el tránsito de ingreso y egreso de la localidad, reduciendo significativamente los riesgos derivados del cruce directo de la autovía. La intervención también favorecería una circulación más fluida y brindaría mayor previsibilidad a quienes utilizan diariamente ese acceso.

Mayor seguridad vial

Los vecinos sostienen que la obra resulta prioritaria debido a que el volumen de tránsito aumentó considerablemente desde la transformación de la antigua ruta nacional Nº 8 en Autopista. A la circulación constante de vehículos particulares se suma un importante flujo de transporte de cargas y de larga distancia, lo que incrementa la complejidad de las maniobras para quienes necesitan cruzar o incorporarse a la traza.

Además de mejorar las condiciones de seguridad vial, el derivador fortalecería la integración de Urquiza con el resto de la región, facilitando el acceso de residentes, trabajadores, estudiantes y productores agropecuarios que utilizan diariamente la Autopista como principal vía de comunicación con Pergamino y otras localidades del corredor.

Promesas incumplidas

Desde hace varios años, la necesidad de ejecutar esta infraestructura ha sido planteada en diferentes ámbitos, aunque hasta el momento no logró incorporarse a los planes de obra. La expectativa es que el nuevo proceso de concesión contemple este tipo de intervenciones, destinadas no solo al mantenimiento de la calzada y la infraestructura existente, sino también a la ejecución de trabajos que incrementen los niveles de seguridad en los accesos.

Especialistas en tránsito sostienen que la eliminación de cruces a nivel en corredores de alta velocidad constituye una de las medidas más eficaces para disminuir el riesgo de siniestros viales. En ese sentido, remarcan que los accesos mediante derivadores, distribuidores o intercambiadores permiten canalizar el tránsito de manera ordenada, reduciendo los puntos de conflicto entre vehículos que circulan a distintas velocidades.

Esperan definiciones

Mientras tanto, la comunidad de Urquiza continúa aguardando una respuesta concreta. La concreción del derivador no solo representaría una mejora en la infraestructura vial, sino también una solución largamente esperada para brindar mayor seguridad a quienes todos los días deben atravesar la autopista para ingresar o salir de la localidad.

Con el avance del proceso para definir la nueva concesión del corredor Pilar–Pergamino, los vecinos esperan que esta obra estratégica sea finalmente incorporada dentro del paquete de inversiones futuras, transformando un reclamo histórico en una solución definitiva para una de las principales necesidades de conectividad y seguridad vial de la región.