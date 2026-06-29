Caos en la cárcel de Baradero: desactivaron el motín y preparan el traslado de internos

Luego de los momentos de máxima tensión que se vivieron en la Unidad Penal Nº 11 de Baradero.

Luego de varias horas de extrema tensión, las autoridades lograron recuperar el control de la Unidad Penal Nº 11 de la ciudad de Baradero y desarticular el motín que mantuvo en vilo al establecimiento penitenciario durante gran parte del domingo. El operativo permitió restablecer el orden interno y dio paso a una serie de medidas para reforzar la seguridad del penal.

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De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, los incidentes comenzaron a partir de una pelea entre internos que rápidamente fue escalando hasta convertirse en un motín de importantes dimensiones.

La situación obligó a desplegar un amplio operativo dentro del establecimiento, con la intervención del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, que trabajó durante varias horas para contener los disturbios y evitar que la violencia se extendiera a otros sectores de la unidad.

En medio del caos generado por los enfrentamientos, dos detenidos lograron escapar del penal, lo que motivó un intenso despliegue de búsqueda en las inmediaciones y elevó aún más la preocupación de las autoridades.

Recapturaron a los dos internos que habían escapado

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que ambos evadidos fueron localizados y recapturados poco tiempo después de la fuga, por lo que fueron nuevamente puestos a disposición de la Justicia.

La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad permitió evitar que los prófugos permanecieran en libertad durante un período prolongado, mientras continuaban las tareas para recuperar completamente el control del establecimiento.

Una vez neutralizados los focos de conflicto, las autoridades lograron ingresar a los distintos pabellones y controlar la situación, dando por finalizado el motín durante la noche del domingo.

Trasladarán a unos 40 internos tras el operativo

Con el orden restablecido, las autoridades penitenciarias comenzaron a evaluar las medidas que se adoptarán para prevenir nuevos episodios de violencia dentro de la Unidad Penal Nº 11.

Entre las decisiones previstas se encuentra el traslado de aproximadamente 40 internos hacia otras unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, una medida que busca redistribuir a parte de la población carcelaria y reducir los riesgos de nuevos conflictos.

Por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre posibles heridos durante los incidentes ni sobre eventuales sanciones disciplinarias para los internos involucrados en el motín.

La investigación continuará en las próximas horas para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos, establecer las responsabilidades correspondientes y esclarecer las circunstancias que permitieron la fuga momentánea de los dos detenidos, quienes finalmente fueron recapturados tras el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad.