San Pedro: Multitudinario intercambio de figuritas del Mundial 2026 volvió a reunir a familias

Una multitud se congregó este domingo nuevamente en el Paseo Público Municipal para participar de otra jornada de intercambio de figuritas de la Copa del Mundo 2026.

El Paseo Público Municipal de la ciudad de San Pedro volvió a convertirse este domingo en el punto de encuentro para fanáticos del álbum del Mundial 2026. Niños, jóvenes y adultos participaron de una nueva jornada de intercambio de figuritas Panini, en un evento que combinó entretenimiento, vida familiar y el impulso a los emprendedores locales.

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La propuesta reunió a una importante cantidad de personas que se acercaron con sus álbumes y sobres de figuritas repetidas con el objetivo de seguir completando la colección oficial de la Copa del Mundo 2026.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Feria Municipal de Emprendedores y las áreas recreativas de la Municipalidad, consolidándose como una de las propuestas recreativas más convocantes de los fines de semana.

Durante toda la tarde se vivió un ambiente de camaradería, donde grandes y chicos compartieron la pasión por el fútbol y el tradicional intercambio de figuritas, una costumbre que volvió a ganar protagonismo en la antesala de la máxima cita mundialista.

El Paseo Público combinó recreación con apoyo a los emprendedores locales

Además del intercambio de figuritas, quienes visitaron el Paseo Público pudieron recorrer los tradicionales puestos de la Feria Municipal de Emprendedores, donde artesanos y productores ofrecieron una amplia variedad de productos.

La iniciativa permitió combinar una actividad recreativa con el fortalecimiento de la economía social, favoreciendo el movimiento de visitantes durante toda la jornada y generando un importante flujo de público para los feriantes.

El espacio volvió a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro para las familias, ofreciendo propuestas gratuitas que promueven la participación comunitaria y el disfrute al aire libre.

Sorteos y un premio de más de 250 figuritas coronaron la jornada

Como parte de las actividades organizadas, también se realizaron distintos sorteos entre los asistentes, lo que aportó un incentivo extra para quienes participaron del encuentro.

El momento de mayor expectativa llegó con el sorteo del premio principal, un pozo acumulado de más de 250 figuritas, que fue ganado por Bruno Basaldúa, desatando la alegría entre los presentes.

Con una convocatoria que volvió a superar las expectativas, la jornada ratificó el éxito de una propuesta que ya se transformó en un clásico para quienes buscan completar el álbum del Mundial 2026, compartir una tarde diferente y disfrutar de un espacio pensado para toda la familia.