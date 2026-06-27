San Pedro: Presentan un libro sobre las comunidades menonitas en la Biblioteca Popular Rafael Obligado

La Biblioteca Popular Rafael Obligado recibirá este domingo 28 de junio al reconocido periodista y escritor Julián Varsavsky, quien ofrecerá una charla abierta para presentar su crónica sobre el universo de las comunidades menonitas.

La Biblioteca Popular Rafael Obligado de la ciudad de San Pedro será escenario este domingo 28 de junio de una propuesta cultural que invita a descubrir uno de los universos sociales menos conocidos del país. El periodista y escritor Julián Varsavsky presentará su libro "Viaje a los paisajes invisibles" en una charla abierta con entrada libre y gratuita.

La actividad comenzará a las 17:00 y permitirá al público conocer de primera mano el trabajo de investigación realizado por Julián Varsavsky sobre las comunidades menonitas radicadas en Argentina.

A través de su libro Viaje a los paisajes invisibles, el autor propone un recorrido por la historia, las costumbres y la vida cotidiana de estos grupos, caracterizados por conservar tradiciones centenarias y por mantener una relación particular con la tecnología y la vida moderna.

La presentación combinará el relato periodístico con la experiencia personal del escritor durante sus recorridos por distintas colonias menonitas, ofreciendo una mirada cercana y documentada sobre una realidad poco conocida para la mayoría de la sociedad.

Un encuentro cultural abierto para toda la comunidad

Desde la Biblioteca Popular Rafael Obligado destacaron que la actividad es libre y gratuita, con el objetivo de acercar a vecinos y lectores a una propuesta que combina literatura, periodismo e investigación antropológica.

La charla está especialmente orientada a quienes disfrutan de las crónicas de viaje, los relatos de no ficción y las investigaciones que permiten conocer diferentes culturas y formas de vida presentes en el territorio argentino.

Además de dialogar sobre el contenido del libro, Varsavsky compartirá detalles del proceso de investigación, responderá preguntas del público y reflexionará sobre la importancia de comprender las distintas identidades culturales que conviven en el país.

El regreso de un autor que ya pasó por la Biblioteca

La visita representa un nuevo vínculo entre Julián Varsavsky y el público local. El escritor ya había participado anteriormente de una actividad en la Biblioteca Popular Rafael Obligado con motivo de la presentación de su libro Japón desde una cápsula, donde despertó un importante interés entre los asistentes.

Con esta nueva propuesta, la institución continúa fortaleciendo su agenda cultural mediante encuentros con autores reconocidos, promoviendo espacios de intercambio y reflexión a partir de la literatura y el periodismo.

La presentación de Viaje a los paisajes invisibles se perfila como una oportunidad para conocer en profundidad la historia y las particularidades de las comunidades menonitas en Argentina, a través de la mirada de un periodista especializado en relatos de viaje e investigación social.