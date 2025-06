Relevamiento de Pensiones no contributivas en Pergamino: el llamado es a presentarse sin miedo

En el Centro de Día Esperanza, ubicado en el Pasaje Aníbal Troilo al 200 de Pergamino, se vive por estos días una movilización especial. No hay corridas, ni colas interminables, ni procedimientos engorrosos. Solo un flujo constante —aunque menor al esperado— de personas que, telegrama o carta documento en mano, llegan a cumplir con un trámite que ha despertado preocupación e incertidumbre: la auditoría que la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) realiza a quienes perciben Pensiones No Contributivas por Invalidez.

Esa indicación cobra sentido especialmente en localidades como Arrecifes, donde los primeros citados no pudieron asistir debido a las recientes inundaciones. La dificultad en la entrega de las notificaciones o simplemente la confusión por parte de los beneficiarios ha generado un número de ausencias mayor al esperado.

“Arrancamos el lunes con gente de Arrecifes, que fue una de las zonas más afectadas por la inundación. Hay personas que no recibieron la carta o recién se están enterando por otros vecinos. Por eso lo que pedimos es que no tengan miedo. Si ya pasó la fecha de su turno, no hay problema. Que vengan igual”, señaló uno de los profesionales a cargo.

Un procedimiento rápido y sin riesgos

Uno de los principales objetivos del equipo es disipar temores. En un contexto social donde la inseguridad económica impacta de lleno en las personas con discapacidad y sus familias, la posibilidad de “revisión” genera inquietud. Pero desde la organización del operativo insisten: la revisión no implica una baja inmediata ni una decisión en el lugar.

“Es un procedimiento muy sencillo. La persona viene, presenta su documentación —que es la misma con la que tramitó la pensión—, y en cinco minutos ya se le entrega una constancia. No estamos autorizados a decidir nada, ni dar de baja ni continuar una pensión. Esa evaluación la hace la Andis en base a los datos que nosotros recolectamos”, explicaron.

El equipo está compuesto por profesionales locales, incluyendo una médica, tres enfermeros, un kinesiólogo, un asistente social y personal administrativo, que trabajan con empatía y agilidad para garantizar una atención cuidadosa y sin demoras.

Documentación necesaria

A quienes hayan recibido la notificación se les pide presentarse con la documentación que allí se indica. La buena noticia es que no se requiere actualizar estudios médicos: se deben llevar los mismos que se presentaron al momento de solicitar la pensión.

“Lo importante es que vengan con lo que tengan. Si falta algo, no se los va a rechazar ni se van a ir con las manos vacías. Se les informa qué es lo que falta y tienen 30 días para presentarlo”, detallaron desde la organización.

Cronograma por ciudades y apoyo institucional

El operativo está organizado por ciudades y orden alfabético, comenzando por Arrecifes y continuando con Colón, Pergamino, Rojas y Salto. Esta semana fue el turno de los primeros vecinos arrecifeños, y se espera que en los próximos días aumente la concurrencia, especialmente en Pergamino, donde el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad informó que recibió una gran cantidad de consultas.

Asimismo, varios municipios están colaborando con traslados para facilitar que los beneficiarios puedan llegar al Centro de Día Esperanza. En Colón y Rojas, por ejemplo, el acompañamiento institucional ha sido clave para garantizar el acceso.

Días y horarios de atención en el Centro de Día Esperanza

El operativo tiene horarios específicos, que varían según el día:

Lunes: de 13:00 a 15:00

Martes y jueves: de 13:00 a 17:00

Viernes: de 8:30 a 11:00 y de 14:00 a 17:00

Quienes no están seguros si fueron citados pueden acercarse a consultar al Consejo de Personas con Discapacidad (Tucumán al 200) o comunicarse con la Asociación Civil Juani Muzzioli, que también está brindando asistencia y orientación a los beneficiarios.

Además, esta semana los equipos enviaron al Consejo una lista de quienes no se presentaron en su turno, y el organismo está contactando personalmente a esas personas para invitarlas a asistir.

Un pedido a la comunidad: acercarse sin miedo

Más allá de la formalidad del procedimiento, hay un tono humano que atraviesa el operativo. Los profesionales que participan lo viven de cerca, conocen las preocupaciones de las personas que llegan, y por eso el mensaje final es de cercanía y tranquilidad:

“Sabemos que hay mucho miedo, mucha ansiedad. Pero no hay por qué asustarse. Nadie va a perder la pensión por no venir un día específico. Acérquense, pregunten, participen del relevamiento. Este es un procedimiento administrativo que no pone en juego el beneficio de inmediato, y estamos para acompañarlos”.