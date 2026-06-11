Mariano Benítez vivió una jornada educativa con historia, cultura e inclusión

En el marco de las propuestas que se desarrollan en los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) del Partido de Pergamino, chicos del segundo ciclo del CDC Mastrángelo realizaron una visita al Museo “Batallas de Cepeda” y recorrieron distintos sitios históricos de la localidad de Mariano Benítez.

Una jornada especial La actividad surgió a partir de los contenidos trabajados previamente en el espacio educativo, permitiendo profundizar conocimientos sobre la historia local, el patrimonio cultural y la identidad de la comunidad a través de una experiencia directa y significativa.

Estas visitas forman parte de una iniciativa que se lleva adelante en los CDC de la ciudad y de las localidades del partido, con el objetivo de ampliar oportunidades de formación, acercar a los chicos a propuestas culturales, recreativas y educativas, y promover su participación en distintos ámbitos de la vida social.

Educación e historia Desde la Dirección de Educación continúan impulsando este tipo de acciones, entendiendo que aprender también implica recorrer, conocer, descubrir y apropiarse de lugares que forman parte de la historia y la identidad colectiva.

Las experiencias fuera del aula fortalecen los vínculos, estimulan la curiosidad y generan nuevas oportunidades para que los chicos se reconozcan como protagonistas de la comunidad, construyendo saberes que trascienden el ámbito escolar.

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