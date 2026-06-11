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    • Sigue el paro de recolectores en San Pedro y crece la preocupación por la acumulación de residuos

    En San Pedro Ashira ratificaron la medida de fuerza por falta de pago de salarios y confirmaron que no retomarán el servicio hasta cobrarla deuda.

    11 de junio de 2026 - 18:10
    Los trabajadores de la empresa de higiene urbana Ashira ratificaron la continuidad de la medida de fuerza iniciada el fin de semana por falta de pago de sus haberes, por lo que el servicio de recolección de residuos se mantiene completamente paralizado en la ciudad.

    Los trabajadores de la empresa de higiene urbana Ashira ratificaron la continuidad de la medida de fuerza iniciada el fin de semana por falta de pago de sus haberes, por lo que el servicio de recolección de residuos se mantiene completamente paralizado en la ciudad.

    Equipo de Radio (SolTV)

    La crisis en el servicio de recolección de residuos de San Pedro continúa agravándose. Los trabajadores de la empresa Ashira confirmaron este jueves la continuidad del paro por tiempo indeterminado ante la falta de pago de sus salarios, una situación que mantiene paralizada la prestación y genera preocupación por la acumulación de basura en distintos sectores de la ciudad.

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    Los trabajadores resolvieron mantener la retención de tareas

    La decisión fue ratificada durante una asamblea general realizada en la sede de la empresa, ubicada sobre Rómulo Naón al 900, donde participaron empleados de todos los turnos. Allí, los trabajadores resolvieron mantener la retención de tareas hasta que se acrediten los haberes adeudados.

    Según explicaron los representantes del personal, las conversaciones mantenidas entre la empresa y la Municipalidad no lograron destrabar el conflicto. Por ese motivo, los operarios decidieron permanecer concentrados en la planta a la espera de una solución concreta.

    Los empleados sostienen que la situación afecta de manera directa a decenas de familias

    Fabio, vocero de los recolectores, señaló que la deuda comprende la totalidad de un mes de sueldo y que hasta el momento no recibieron ningún tipo de pago parcial. Incluso indicó que se analizaron alternativas junto al sindicato para percibir una parte de los haberes mientras continuaban las negociaciones, aunque no hubo avances.

    Los empleados sostienen que la situación afecta de manera directa a decenas de familias y remarcan que la medida de fuerza se mantendrá firme hasta obtener respuestas satisfactorias respecto al cobro de los salarios pendientes.

    La ciudad permanece sin recolección

    Durante una entrevista radial, el vocero también desmintió versiones que circularon en las últimas horas sobre la posibilidad de depositar residuos en la planta de la empresa. Según aclaró, los trabajadores no están recibiendo basura en el predio y desconocen el origen de ese mensaje difundido entre vecinos.

    Frente a la persistencia del conflicto, los recolectores pidieron comprensión a la comunidad por las complicaciones que genera la interrupción del servicio. Además, recomendaron evitar sacar residuos a la vía pública hasta que la situación se normalice o, en caso de ser necesario, trasladarlos a los sitios habilitados para su disposición.

    Mientras tanto, la ciudad permanece sin recolección y las expectativas están puestas en que nuevas gestiones permitan alcanzar un acuerdo que destrabe el conflicto salarial y restablezca un servicio esencial para la comunidad.

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