Villa Ramallo: AHYRE cerrará los festejos por el Día de la Bandera

Villa Ramallo será sede de las actividades organizadas por el Día de la Bandera, que se desarrollarán durante dos jornadas en el Playón Municipal.

Villa Ramallo se prepara para vivir un fin de semana cargado de emoción, tradición y cultura con motivo de los festejos por el Día de la Bandera. Las actividades se desarrollarán durante dos jornadas en el Playón Municipal y contarán con propuestas para toda la comunidad, culminando con la presentación de AHYRE, una de las agrupaciones más destacadas del folklore argentino actual.

La programación comenzará el sábado 20 de junio a las 11 de la mañana con uno de los momentos más significativos de la conmemoración: el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera. Durante la ceremonia, alumnos de cuarto año de las escuelas del distrito asumirán el tradicional compromiso de fidelidad al símbolo patrio, en un evento que reunirá a autoridades, docentes, familias y vecinos.

Esta actividad representa uno de los actos más emotivos del calendario escolar argentino y constituye una oportunidad para reafirmar los valores de identidad, pertenencia y respeto por la historia nacional.

Los festejos continuarán el domingo 21 de junio desde las 14 horas con una amplia propuesta destinada a vecinos y visitantes. El Playón Municipal será escenario de una jornada en la que se combinarán la cultura, el arte y la gastronomía, ofreciendo alternativas para todas las edades.

Entre las actividades previstas se destacan el paseo de artesanos, donde emprendedores locales exhibirán sus productos, y un patio gastronómico con variadas opciones para disfrutar al aire libre. Además, habrá espectáculos artísticos que pondrán en valor el talento de músicos, bailarines y agrupaciones culturales de la región.

La programación incluye las actuaciones de Julián Guevara junto al Taller Municipal de Tango, el Espacio de Arte y Movimiento Jacarandá, integrantes del Ballet Horizonte bajo la dirección de Juan Ángel Martínez y el grupo La Encontrada, entre otras presentaciones que buscarán acercar diferentes expresiones artísticas al público.

AHYRE será el gran cierre de la celebración

El momento más esperado llegará con la presentación de AHYRE, la formación salteña que se ha consolidado como una de las principales referencias de la música popular argentina. Con un repertorio que combina raíces folklóricas con sonidos contemporáneos, el grupo ha conquistado escenarios de todo el país y suma miles de seguidores.

Su actuación en Villa Ramallo marcará el cierre de los festejos por el Día de la Bandera y promete convocar a una importante cantidad de público. Los organizadores esperan que la presentación se convierta en uno de los eventos culturales más destacados de la temporada en la región.

Desde el municipio destacaron que todas las actividades serán de acceso libre y gratuito, invitando a las familias a participar de una celebración que combinará tradición, identidad nacional y espectáculos de primer nivel.