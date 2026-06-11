jueves 11 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • ¿Por qué es feriado el próximo lunes 15 de junio?

    La jornada se declaró como feriado y genera un nuevo fin de semana largo en el país. Qué se conmemora en esta jornada.

    11 de junio de 2026 - 16:20
    Este lunes será feriado nacional

    El próximo lunes 15 de junio habrá un nuevo feriado nacional en Argentina. La fecha permitirá extender el descanso para millones de personas y conformará un fin de semana largo en gran parte del país.

    Lee además
    mariano benitez vivio una jornada educativa con historia, cultura e inclusion

    Mariano Benítez vivió una jornada educativa con historia, cultura e inclusión
    La Clínica Pergamino, de Avenida de Mayo 1115 cumple 90 años brindando un óptimo servicio de salud.

    La Clínica Pergamino celebra 90 años de historia, compromiso y vocación de servicio en salud

    Como suele ocurrir cada año, una de las consultas más frecuentes tiene que ver con la remuneración de quienes deban cumplir tareas durante la jornada.

    Además del impacto turístico y comercial que suelen tener estos días, el calendario oficial contempla reglas específicas sobre cómo deben abonarse las horas trabajadas cuando coinciden con un feriado nacional.

    Por qué es feriado el 15 de junio

    El lunes 15 de junio de 2026 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más importantes de la lucha por la independencia argentina. La fecha original de la conmemoración es el 17 de junio, día en que falleció el prócer salteño en 1821.

    Sin embargo, al tratarse de un feriado trasladable, la legislación vigente establece que cuando la fecha cae en determinados días de la semana puede moverse para favorecer la conformación de fines de semana largos. En 2026, la conmemoración se traslada al lunes 15 de junio.

    Güemes tuvo un papel clave en la defensa del norte argentino frente a las invasiones realistas durante el proceso independentista. Su estrategia militar, apoyada en las conocidas milicias gauchas, fue determinante para contener el avance español y proteger el territorio mientras avanzaban las campañas libertadoras de otros líderes de la época.

    Para muchos argentinos, especialmente en las provincias del norte, la fecha tiene una relevancia histórica particular. A nivel nacional, el homenaje forma parte del calendario oficial de feriados desde hace más de una década.

    Feriados inamovibles restantes

    • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
    • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
    • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad

    Feriados trasladables restantes

    • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
    • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
    • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
    • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

    Días no laborables restantes

    • Viernes 10 de julio
    • Lunes 7 de diciembre

    Temas
    Seguí leyendo

    Mariano Benítez vivió una jornada educativa con historia, cultura e inclusión

    La Clínica Pergamino celebra 90 años de historia, compromiso y vocación de servicio en salud

    Steven Spielberg vuelve a mirar hacia las estrellas con El día de la revelación

    A 44 años de su caída en la Guerra de Malvinas, Pergamino honrará la memoria de Aldo Patrone

    Dominattack IV: una noche de rock, blues y metal con bandas de Rosario, Colón y Pergamino

    Hernán Capdevila, el pergaminense que cumplió un sueño en Mónaco

    Tránsito en Pergamino: Controles con foco en la seguridad vial y el ordenamiento de la circulación

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino y una nueva denuncia por robo de cables

    Pergamino sigue bajo un cielo gris: ¿Cuándo volverá a aparecer el sol?

    Gabriel Vecino y Martín Baccarelli llevaron a Pergamino al podio en los 7K de Junín

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Clínica Pergamino, de Avenida de Mayo 1115 cumple 90 años brindando un óptimo servicio de salud.

    La Clínica Pergamino celebra 90 años de historia, compromiso y vocación de servicio en salud

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) San Nicolás albergará el próximo 19 de junio una nueva edición del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026, una propuesta orientada a fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas con la optimización de procesos y la innovación en organizaciones.

    La UTN San Nicolás será sede del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026
    Villa Ramallo será sede de las actividades organizadas por el Día de la Bandera, que se desarrollarán durante dos jornadas en el Playón Municipal.

    Villa Ramallo: AHYRE cerrará los festejos por el Día de la Bandera

    Los trabajadores de la empresa de higiene urbana Ashira ratificaron la continuidad de la medida de fuerza iniciada el fin de semana por falta de pago de sus haberes, por lo que el servicio de recolección de residuos se mantiene completamente paralizado en la ciudad.

    Sigue el paro de recolectores en San Pedro y crece la preocupación por la acumulación de residuos

    Mariano Benítez vivió una jornada educativa con historia, cultura e inclusión

    Mariano Benítez vivió una jornada educativa con historia, cultura e inclusión

    ¿Por qué es feriado el próximo lunes 15 de junio?

    ¿Por qué es feriado el próximo lunes 15 de junio?