miércoles 17 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Reestructuración en el Gabinete municipal: comienzan los cambios en áreas clave

    Están en marcha las modificaciones en el Gabinete municipal de acuerdo a las planificaciones que impulsa el intendente Javier Martínez.

    17 de septiembre de 2025 - 17:08
    Ya están en marcha los cambios en el Gabinete municipal

    Este miércoles, el intendente Javier Martínez inició las comunicaciones a diferentes áreas respecto a la continuidad -o no- de algunos funcionarios de su Gabinete municipal. Tal como lo anticipó LA OPINIÓN en la entrevista publicada el pasado domingo, la decisión se enmarca en un proceso lógico de renovación para encarar los próximos dos años de gestión.

    Lee además
    urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la autopista pilar pergamino

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino
    la cooperativa electrica de pergamino denuncio el robo de cables en zona oeste

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    Cambios en el Gabinete municipal

    Según pudo saber LA OPINIÓN, buena parte del gabinete y de las áreas sensibles de la municipalidad serían las primeras en experimentar modificaciones. En todos los niveles de gobierno, la “oxigenación” de los equipos se entiende como una herramienta necesaria para dar respuesta a los desafíos de la administración y a las demandas de los vecinos de Pergamino.

    Se espera que en los próximos días el propio intendente confirme qué cargos serán reorganizados, con el objetivo de alinear la estructura municipal a los nuevos retos de gestión y reforzar la cercanía con la comunidad.

    Ya lo había adelantado el intendente Javier Martínez

    En la última reunión del Gabinete ampliado desarrollada a principios de este mes Martínez adelantó que tenía en agenda la reestructuración de su Gabinete, e incluso habló hasta de eliminar algunas áreas con el fin de optimizar el organigrama de gestión.

    Temas
    Seguí leyendo

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    Homenaje a María Delia Pujol: una vida dedicada al folklore y la enseñanza de la danza

    Día del Psicopedagogo en Argentina: una profesión en expansión que acompaña a las personas durante su vida

    El Grupo Literario Hojarasca celebra la llegada de la primavera con poesía y tradición

    Héctor Biscayart vuelve a escena con invitados en una noche de canciones y encuentros

    Jura de nuevos magistrados en Pergamino: un paso clave para fortalecer el Poder Judicial de la región

    Montanari Fiat, con su gama de vehículos, se acerca a los clientes en la concesionaria y los eventos

    Seguridad vial: falta de casco, la infracción más común entre los motociclistas

    Destacada participación pergaminense en el Rally Serie MTB en Arrecifes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    la cooperativa electrica de pergamino denuncio el robo de cables en zona oeste

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino denunció el robo de cables en zona oeste

    Por Luciano Zuccarelli

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Comenzó la Novena de la Virgen de San Nicolas con misas y ceremonias hasta su dia 25 de Septiembre

    San Nicolás inicia la novena a la Virgen de San Nicolás con actos y peregrinaciones
    Reestructuración en el Gabinete municipal: comienzan los cambios en áreas clave

    Reestructuración en el Gabinete municipal: comienzan los cambios en áreas clave

    El individuo perdió el control de la moto al girar a gran velocidad desde Monteagudo a Solís y cayó sobre la vereda donde impactó contra una torre de alumbrado y así todo se volvió a incorporar rápidamente para intentar ascender al tapial del frente de una casa.

    Una intensa persecución policial terminó con un sospechoso aprehendido en moto robada

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Urquiza sigue esperando el distribuidor de acceso sobre la Autopista Pilar Pergamino

    Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados

    Elecciones: terminó el escrutinio definitivo y anunciaron cuándo se conocerán los resultados