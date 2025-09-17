Reestructuración en el Gabinete municipal: comienzan los cambios en áreas clave

Este miércoles, el intendente Javier Martínez inició las comunicaciones a diferentes áreas respecto a la continuidad -o no- de algunos funcionarios de su Gabinete municipal. Tal como lo anticipó LA OPINIÓN en la entrevista publicada el pasado domingo, la decisión se enmarca en un proceso lógico de renovación para encarar los próximos dos años de gestión.

Cambios en el Gabinete municipal Según pudo saber LA OPINIÓN, buena parte del gabinete y de las áreas sensibles de la municipalidad serían las primeras en experimentar modificaciones. En todos los niveles de gobierno, la “oxigenación” de los equipos se entiende como una herramienta necesaria para dar respuesta a los desafíos de la administración y a las demandas de los vecinos de Pergamino.

Se espera que en los próximos días el propio intendente confirme qué cargos serán reorganizados, con el objetivo de alinear la estructura municipal a los nuevos retos de gestión y reforzar la cercanía con la comunidad.

Ya lo había adelantado el intendente Javier Martínez En la última reunión del Gabinete ampliado desarrollada a principios de este mes Martínez adelantó que tenía en agenda la reestructuración de su Gabinete, e incluso habló hasta de eliminar algunas áreas con el fin de optimizar el organigrama de gestión.

